Şanlıurfa 64. Bediüzzaman Mevlidi bu akşam

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri ve Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatı'nın Müellifi Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin 1960 yılında Urfa'da vefat etmesinden sonra her yıl yapılan Şanlıurfa Bediüzzaman Mevlidi bugün Hz. İbrahim’in (as) doğduğu makam ve Bediüzzaman'ın ilk defnedildiği yer olan Dergah Camiinde yatsı namazından sonra okunacak.

Mevlid bu yıl 4 Nisan Perşembe (bu akşam) Hz. İbrahim’in -Aleyhisselam- doğduğu makam ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin -Radıyallahu Anh- ilk defnedildiği yer olan Dergah Camiinde yatsı namazından sonra okunacak.

Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı ve Yeni Asya Şanlıurfa İl Temsilciliğininden yapılan açıklamada, Ramazan ayında Kadir gecesinden bir gece önce tertip edilen mevlidin, özellikle Nur talebelerinin biraraya gelerek görüşmelerine vesile olduğu belirtildi.

Başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (Aleyhissalatu Vesselam) ve bütün peygamberler, sahabeler, evliyalar olmak üzere vefatının 64. yılı münasebetiyle Bediüzzaman Said Nursi ve şehitlerimizin ruhlarına bağışlanmak üzere mevlid-i şerif ve hatim okunacak. Mevlid, her yıl Ramazan’ın 25. gecesi yatsı namazından sonra Dergâh Camiinde tertip ediliyor.

Bilboardları Risale-i Nur vecizeleri süsledi

Mevlid dolayısıyla şehrin bilboardları Risale-i Nur'dan vecizelerle süslendi. Mevlide Bediüzzaman Hazretlerinin sevenleri, talebeleri ile Türkiye ve dünyanın dört bir yanından misafirler katılıyor. Açıklamada, ömrünün en son demlerini Urfa’da yaşayan Bediüzzaman'ın, "Bütün Urfa halkına, çoluk ve çocuğuna, mezarda yatanlarına her sabah duâ ediyorum. Ve bütün Urfalılara selam ediyorum. Urfa taşıyla toprağıyla mübarektir. Ben çok hastayım onlar da bana duâ etsinler" dediği aktarıldı.

Risale-i Nur Külliyatı adını verdiği 130 parçadan meydana gelen Kur’an tefsirlerinin müellifi, mütefekkir ve Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursi, Hicri 25 Ramazan 1379 (23 Mart 1960) yılında Şanlıurfa’da misafir bulunduğu İpek Palas Otelinin 27 no'lu odasında 62 yıl önce Cenab-ı Hakkın rahmetine kavuşmuştu.

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