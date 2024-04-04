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4 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Şanlıurfa 64. Bediüzzaman Mevlidi bu akşam

04 Nisan 2024, Perşembe 13:46
Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri ve Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatı'nın Müellifi Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin 1960 yılında Urfa'da vefat etmesinden sonra her yıl yapılan Şanlıurfa Bediüzzaman Mevlidi bugün Hz. İbrahim’in (as) doğduğu makam ve Bediüzzaman'ın ilk defnedildiği yer olan Dergah Camiinde yatsı namazından sonra okunacak.

Mevlid bu yıl 4 Nisan Perşembe (bu akşam) Hz. İbrahim’in -Aleyhisselam- doğduğu makam ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin -Radıyallahu Anh- ilk defnedildiği yer olan Dergah Camiinde yatsı namazından sonra okunacak.

Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı ve Yeni Asya Şanlıurfa İl Temsilciliğininden yapılan açıklamada, Ramazan ayında Kadir gecesinden bir gece önce tertip edilen mevlidin, özellikle Nur talebelerinin biraraya gelerek görüşmelerine vesile olduğu belirtildi.

Başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (Aleyhissalatu Vesselam) ve bütün peygamberler, sahabeler, evliyalar olmak üzere vefatının 64. yılı münasebetiyle Bediüzzaman Said Nursi ve şehitlerimizin ruhlarına bağışlanmak üzere mevlid-i şerif ve hatim okunacak. Mevlid, her yıl Ramazan’ın 25. gecesi yatsı namazından sonra Dergâh Camiinde tertip ediliyor. 

Bilboardları Risale-i Nur vecizeleri süsledi

Mevlid dolayısıyla şehrin bilboardları Risale-i Nur'dan vecizelerle süslendi. Mevlide Bediüzzaman Hazretlerinin sevenleri, talebeleri ile Türkiye ve dünyanın dört bir yanından misafirler katılıyor. Açıklamada, ömrünün en son demlerini Urfa’da yaşayan Bediüzzaman'ın, "Bütün Urfa halkına, çoluk ve çocuğuna, mezarda yatanlarına her sabah duâ ediyorum. Ve bütün Urfalılara selam ediyorum. Urfa taşıyla toprağıyla mübarektir. Ben çok hastayım onlar da bana duâ etsinler" dediği aktarıldı.

Risale-i Nur Külliyatı adını verdiği 130 parçadan meydana gelen Kur’an tefsirlerinin müellifi, mütefekkir ve Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursi, Hicri 25 Ramazan 1379 (23 Mart 1960) yılında Şanlıurfa’da misafir bulunduğu İpek Palas Otelinin 27 no'lu odasında 62 yıl önce Cenab-ı Hakkın rahmetine kavuşmuştu.

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Bediüzzaman ve Risale-i Nur eserleriyle ilgili makale, röportaj ve haberleri okumak için tıklayınız:

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, KEMALİZMİN MATERYALİST TEMELLERİNİ ÇÖKERTTİ
BÖYLE BİR KAHRAMANA KİMSE ''HAİN'' DİYEMEZ
Bediüzzaman bir âbidedir
Muharrem İnce haddini aştı
Muharrem İnce özür dilemeli
Prof. Ortaylı gibi ilim adamları daha hassas olmalı değil mi?
Aydınlar Said Nursî hakkında ne dedi?

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Çin asıllı bir kızın Risale-i Nur'la gelen ihtida hikâyesi: 'Risale-i Nur, modern çağın yaralarına şifa sunuyor'
Eserleri hayatımızı etkilemeye devam ediyor
Risale-i Nur parlar
Risale-i Nur aile saadeti için de rehber
Aile için kurtuluş reçetesi
Ebedi hayat arkadaşlığı
Prof. Ortaylı gibi ilim adamları daha hassas olmalı değil mi?
Bediüzzaman’ın siyasete istikamet dersi

Prof. Dr. Şerif Mardin: Said Nursî’de dayatma yok, katılım ve müzakere var
Şerif Mardin’in Yeni Asya salonunda verdiği seminer
Risale-i Nur Kurtuluş Reçetesi
İnsanlık Risale-i Nur'a muhtaç
Risale-i Nur milyonların İmanını kurtardı
Hakikî ilim adamları Risale-i Nur’a sarılıyorlar

Etiketler: bediüzzaman, risalei nur, said nursi, mevlid, şanlıurfa, şerif mardin
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