Risale-i Nur milyonların İmanını kurtardı

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İSLAM ALİMİ VE MÜTEFEKKİRİ BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ HAZRETLERİ VE RİSALE-İ NUR’A YAPILAN ÇİRKİN YORUMLARA TOKAT GİBİ CEVAPLAR GELDİ.

İnsanların yetişmesine vesile oldu

Prof. Dr. Ergün Yıldırım: Risaleler hayatını bir sepete sığdıran ve Allah kelimesinin bile yasak olduğu zamanlarda hep mücadele eden bir âlimin eserleri. Binlerce insanın yetişmesine vesile oldu. Din eğitiminin yasak olduğu zamanlarda yeni bir yolu keşfetti. Hangi müktesebatınızla bu yargılara vardınız?

Hiçbir eser Risale-i Nur kadar etkilemedi

Yazar Eyüp Gökhan Özekin: Hiçbir eser beni Risale-i Nur kadar etkilemedi, doyurmadı. Dertlerime iyi geldi, sorularıma cevap verdi.

Yazar Dr. Mustafa Ulusoy: Sizi üzecek haberim şu: Risale-i Nur’un bırakın bitmesini ileriki yıllarda göstereceği fütuhattan şaşkınlık duyacaksınız.

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Doç.Dr. Colin Turner (Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi): Risale-i Nur pırlantadır

Said Nursî, benim görüşüme göre, son beş yüz yılın en başarılı ve kesinlikle en yetkin ve anlaşılır Müslüman teologudur; İmam Gazalî'den bu yana bu kadar heybetli, yetenekli ve ve-rimli bir entelektüel figür görmedik. Ancak burada övgüyü vermek istediğimiz kişi değil, kişinin eseridir. Ve Said Nursî'nin eseri, bütün ölçülere göre gerçekten olağanüstüdür. Olağanüstü problemler, olağanüstü çözümler gerektirir ve Risale-i Nur üzerine en üstünkörü incelemeyi yapmış olanlar bile konu derinliği, kavramsal genişliği ve ruhanî derinliği sebebiyle onunla karşılaştırmaya bile yakınlaşacak bir eser olmadığını bilirler.

Ben bunu sadece Risale'nin bir öğrencisi olarak değil, aynı zamanda son kırk yıldır Batı akademisinde İslâm Düşüncesi alanında çalışan bir akademisyen olarak da söylüyorum. Dolayısıyla ben sadece Üstad Nursî'nin sıkı bir hayranı olarak değil, aynı zamanda Müslüman entelektüel ta-rihinde uzmanlaşmış ve pırlantayı camdan kolayca ayırt edebilen biri olarak da konuşuyorum. Ve Risale-i Nur, kelimenin tam anlamıyla her açıdan bir pırlantadır.

Prof. Dr. Colin Turner: Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

İngiltere Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Colin Turner Yeni Asya için yazdı

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Risale-i Nur milyonların İmanını kurtardı

Bir gazetecinin, Risale-i Nur eserleri ve Üstad Bediüzzaman Said Nursi hakkında ölçüsüz sözler sarf etmesi üzerine Risale-i Nur’un milyonların imanını kurtardığı hakikati hatırlatıldı.

Bir gazetecinin, Risale-i Nur eserleri ve Üstad Bediüzzaman Said Nursi hakkında ölçüsüz sözler sarf etmesi tepki çekti. X’de (twitter) yayınlanan yorumlarda Risale-i Nur eserlerinin milyonlarca insanın imanının kurtulmasına vesile olduğuna dikkat çekilerek misaller verildi.

Hiçbir eser Risale-i Nur kadar etkilemedi

Gazeteci yazar Eyüp Gökhan Özekin (@eyupgokhan) şöyle yazdı: “Çok kitap okuyamıyoruz artık. Meraklı bir gençtik, o meşhur “çok okuma kafan karışır” laflarını duyduğumuz, yoğun kitap okuduğumuz bir dönem oldu. Hiçbirini küçümsemem, hepsi bir şeyler katmıştır ama hiçbir eser beni Risale-i Nur kadar etkilemedi, doyurmadı, yeni kapılar açmadı. Öylesine değil, kendimizce dikkatli okuduk. Dertlerime iyi geldi, sorularıma cevap verdi. Bu elbette Risale’nin Kur’an ile ilişkisindendir ama bir de bize uydu, iyi geldi. Belki başkasına o kadar iyi gelmez. Her ilaç her hastaya uymaz. Buradaki temel hatanız, size iyi gelmiyor, sizin hastalığınıza uymuyor, sizin reçetede yazmıyor diye bir ilacı toptan değersizleştirmeniz. Bana ve daha bir sürü kişiye iyi geliyor dostum. Belki kritik durumda bir çok kişi (benim gibi) bu eserleri okuyarak bir yerlere tutundu. “Tek faydası olmadı” sözü ise herhalde yazınızın en iddialı kısmı, mesajınızın “zirvesi”. Yakın tarihimizde ve günümüzde kim kimdir bilgisine biraz meraklı, kimlerin nerelerden beslendiğine biraz vakıf, daha önemlisi de vaktiyle “buralar dutluk iken” hangi mücadeleleri kimlerin verdiğini biraz bilen bir kişi için çok şaşırtıcı bir iddia olduğunu söylemeliyim.”

Gerçekliği olmayan yargılar

Prof. Dr. Ergün Yıldırım (@ergunharputi1) da iddia sahibine itiraz ederek şu yorumu yaptı: “Hakikaten haddinizi aşmışsınız İsmail Bey! Hangi müktesebatınızla bu yargılara vardınız? Keşke eleştiri olsa. Bunlar hayatını bir sepete sığdıran ve Allah kelimesinin bile yasak olduğu zamanlarda hep mücadele eden bir alimin eserleri. İslamcılık ve Türkiye açısından da yersiz... “(Şerif) Mardin bile S.Nursi’nin Kemalizmin başarısız olduğu yeni bir etik insanın boşluğunu doldurduğunu söylüyor. Onlarca grubun ortaya çıkmasına, binlerce insanin yetişmesine vesile oldu. Din eğitiminin yasak olduğu zamanlarda yeni bir yolu keşfetti. Gerçekliği olmayan yargılar. Yazık!”

İnci tanesi gibi

Yazar Dr. Mustafa Ulusoy (@Mustafa_Ulusoy) ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Zamanımız insanı olarak varoluşsal sorunlarımın çözümünü risaleye borçluyum. Kur’an’daki iman hakikatlerini inci tanesi gibi dizmiş adam. 3’ü roman 9 kitap yazdım her satırında risalenin tesiri var. Ömrüm yettiğince de risaledeki hakikatleri edebiyatla anlatmaya devam edeceğim inş. “Ezcümle. İsmail bey size kötü haberim şu. Baygın senfoni dediğiniz şeyi bitirmek için çok uğraşıldı, olmadı inanın olmayacak. Sizi üzecek haberim de şu. Risale-i Nurun bırakın bitmesini ileriki yıllarda göstereceği fütuhattan şaşkınlık duyacaksınız.”

İstifade etmeyen nasipsiz kalır

Sosyal medya hesaplarından itirazlarını dile getiren bazı yorumlar da şöyle:

Müjdat Bayar (@saidokurrisale): “İnsan milyonlarca insanın hidayetine vesile olan, onların imanını tahkikiye çeviren bir âlime nasıl böyle dil uzatabilir? Bunun vebaliyle nasıl mahşere gider? O güzide eserleri peşin hükümlü olmadan okusanız keşke.”

Nazım Altay (@NazmAltay2): “Hayatını Risale-i Nur eserleri ile kurtarmış Şia aileden yetişmiş biri olarak diyorum ki hadd-i aşmışsınız. RİSALE-İ NURLAR hayatımıza DENGE getiren ve milyonların hayatını tanzim eden eserlerdir. İstifade etmeyen nasipsiz kalır.”

Seyhan Şentürk - İstanbul

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Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi Hakkında...

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İngiltere Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Colin Turner Yeni Asya için yazdı

“Bir tek gayem vardır”

Altmış üçüncü sene-i devriye üzerine

Bediüzzaman, kesbî ve vehbî ilme sahiptir

Bediüzzaman’ın siyasete ikazları

Siyasette de vazifeli bir şahsiyet

Risale-i Nur’dan tebliğ düsturları

Bediüzzaman demek

Bu asrın pusulasıdır Risale-i Nur

Said Nursi demokrasiyi savundu, adaletsizliğe meydan okudu

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Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

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Bediüzzaman'ın Cumhuriyet anlayışı ve Ankara yılları...

Benden sordular ki: “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” Ben de dedim: BEN DİNDAR BİR CUMHURİYETÇİYİM

Bediüzzaman cumhuriyetçidir

Meşrutiyet İslam’a uygundur

Bediüzzaman Said Nursi’nin Ankara’ya gelişinin ve Beyanname’nin 100. Yılı

Tarihi Beyanname 100 yaşında: Kainatın Yüksek Hakikati ve Beyanname’den Adalet Dersleri

Bediüzzaman Ankara’nın halet-i ruhiyesini tahlil ediyor

Dini ihmal ederek çağdaş medeniyete ulaşılır mı?

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Cumhuriyetin 100. Yılında Bediüzzaman'ın Cumhuriyet Anlayışı

Risale TV - EuroNur TV - Yeni Asya TV

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100 yıl önce bugün Bediüzzaman Mecliste törenle karşılanmıştı

“Hoşâmedî”nin 100. yılı

Tarihî çağrıdan 100 yıl sonra

Bediüzzaman Said Nursi’nin Ankara’ya gelişinin 100. yılı

Meşrutiyet İslam’a uygundur

Bediüzzaman’ın Ankara’ya gelişi konuşulacak

Bir asır önceki “güncel” beyanname

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23 MART 2022 ÖZEL SAYIMIZDAN BAZI BÖLÜMLER:

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Said Nursî Büyük İslam Âlimi ve Kur’an Müfessiri

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (İİT Eski Genel Sekreteri): Said Nursi bilim-din ahengini kuruyor.

Prof. Dr. Annemarie Schimmel: ÇAĞIN MEVLÂNA’SI; eserleri Avrupa’yı aydınlatacak

Amerikalı Tarihçi Carter V. Findley: Said Nursî, materyalizmi mağlûp etti

Prof. Dr. Mehmet Altan: Said Nursî derin izler bıraktı

Prof. Dr. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir deha

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23 MART 2022 tarihli e-gazetemizi bu linki tıklayarak indirebilirsiniz:

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Cemil Meriç: Said Nursî taviz vermeyen yalçın bir irade

Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî (Şehit Suriyeli Alim): Bediüzzaman’ın duruşu bütün dünya için örnek

İbrahim Nakşibendi (Suriyeli Alim): Risale-i Nur İslam dünyasının kurtuluş reçetesi

23 Mart 2021 Yeni Asya 1. Sayfa

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Prof. Dr. Thomas Michel : Risale-i Nur Hıristiyanların Meselelerini de çözüyor

Prof. Dr. Nilüfer Göle: Dinin unutturulmasını Said Nursî önledi

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Bekir Bülbül: “Küçük Sözler”in filmi nasıldoğdu ve çekildi?

Zülfü Livaneli: Said Nursî insanı etkiliyor, ateşli bir üslûbu var

Ertuğrul Özkök: Adalet ve demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin

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23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA