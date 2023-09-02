Risale-i Nur milyonların İmanını kurtardı

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İSLAM ALİMİ VE MÜTEFEKKİRİ BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ HAZRETLERİ VE RİSALE-İ NUR’A YAPILAN ÇİRKİN YORUMLARA TOKAT GİBİ CEVAPLAR GELDİ.
İnsanların yetişmesine vesile oldu
Prof. Dr. Ergün Yıldırım: Risaleler hayatını bir sepete sığdıran ve Allah kelimesinin bile yasak olduğu zamanlarda hep mücadele eden bir âlimin eserleri. Binlerce insanın yetişmesine vesile oldu. Din eğitiminin yasak olduğu zamanlarda yeni bir yolu keşfetti. Hangi müktesebatınızla bu yargılara vardınız?
Hiçbir eser Risale-i Nur kadar etkilemedi
Yazar Eyüp Gökhan Özekin: Hiçbir eser beni Risale-i Nur kadar etkilemedi, doyurmadı. Dertlerime iyi geldi, sorularıma cevap verdi.
Yazar Dr. Mustafa Ulusoy: Sizi üzecek haberim şu: Risale-i Nur’un bırakın bitmesini ileriki yıllarda göstereceği fütuhattan şaşkınlık duyacaksınız.
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Doç.Dr. Colin Turner (Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi): Risale-i Nur pırlantadır
Said Nursî, benim görüşüme göre, son beş yüz yılın en başarılı ve kesinlikle en yetkin ve anlaşılır Müslüman teologudur; İmam Gazalî'den bu yana bu kadar heybetli, yetenekli ve ve-rimli bir entelektüel figür görmedik. Ancak burada övgüyü vermek istediğimiz kişi değil, kişinin eseridir. Ve Said Nursî'nin eseri, bütün ölçülere göre gerçekten olağanüstüdür. Olağanüstü problemler, olağanüstü çözümler gerektirir ve Risale-i Nur üzerine en üstünkörü incelemeyi yapmış olanlar bile konu derinliği, kavramsal genişliği ve ruhanî derinliği sebebiyle onunla karşılaştırmaya bile yakınlaşacak bir eser olmadığını bilirler.
Ben bunu sadece Risale'nin bir öğrencisi olarak değil, aynı zamanda son kırk yıldır Batı akademisinde İslâm Düşüncesi alanında çalışan bir akademisyen olarak da söylüyorum. Dolayısıyla ben sadece Üstad Nursî'nin sıkı bir hayranı olarak değil, aynı zamanda Müslüman entelektüel ta-rihinde uzmanlaşmış ve pırlantayı camdan kolayca ayırt edebilen biri olarak da konuşuyorum. Ve Risale-i Nur, kelimenin tam anlamıyla her açıdan bir pırlantadır.
Prof. Dr. Colin Turner: Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser
İngiltere Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Colin Turner Yeni Asya için yazdı
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Risale-i Nur milyonların İmanını kurtardı
Bir gazetecinin, Risale-i Nur eserleri ve Üstad Bediüzzaman Said Nursi hakkında ölçüsüz sözler sarf etmesi üzerine Risale-i Nur’un milyonların imanını kurtardığı hakikati hatırlatıldı.
Bir gazetecinin, Risale-i Nur eserleri ve Üstad Bediüzzaman Said Nursi hakkında ölçüsüz sözler sarf etmesi tepki çekti. X’de (twitter) yayınlanan yorumlarda Risale-i Nur eserlerinin milyonlarca insanın imanının kurtulmasına vesile olduğuna dikkat çekilerek misaller verildi.
Hiçbir eser Risale-i Nur kadar etkilemedi
Gazeteci yazar Eyüp Gökhan Özekin (@eyupgokhan) şöyle yazdı: “Çok kitap okuyamıyoruz artık. Meraklı bir gençtik, o meşhur “çok okuma kafan karışır” laflarını duyduğumuz, yoğun kitap okuduğumuz bir dönem oldu. Hiçbirini küçümsemem, hepsi bir şeyler katmıştır ama hiçbir eser beni Risale-i Nur kadar etkilemedi, doyurmadı, yeni kapılar açmadı. Öylesine değil, kendimizce dikkatli okuduk. Dertlerime iyi geldi, sorularıma cevap verdi. Bu elbette Risale’nin Kur’an ile ilişkisindendir ama bir de bize uydu, iyi geldi. Belki başkasına o kadar iyi gelmez. Her ilaç her hastaya uymaz. Buradaki temel hatanız, size iyi gelmiyor, sizin hastalığınıza uymuyor, sizin reçetede yazmıyor diye bir ilacı toptan değersizleştirmeniz. Bana ve daha bir sürü kişiye iyi geliyor dostum. Belki kritik durumda bir çok kişi (benim gibi) bu eserleri okuyarak bir yerlere tutundu. “Tek faydası olmadı” sözü ise herhalde yazınızın en iddialı kısmı, mesajınızın “zirvesi”. Yakın tarihimizde ve günümüzde kim kimdir bilgisine biraz meraklı, kimlerin nerelerden beslendiğine biraz vakıf, daha önemlisi de vaktiyle “buralar dutluk iken” hangi mücadeleleri kimlerin verdiğini biraz bilen bir kişi için çok şaşırtıcı bir iddia olduğunu söylemeliyim.”
Gerçekliği olmayan yargılar
Prof. Dr. Ergün Yıldırım (@ergunharputi1) da iddia sahibine itiraz ederek şu yorumu yaptı: “Hakikaten haddinizi aşmışsınız İsmail Bey! Hangi müktesebatınızla bu yargılara vardınız? Keşke eleştiri olsa. Bunlar hayatını bir sepete sığdıran ve Allah kelimesinin bile yasak olduğu zamanlarda hep mücadele eden bir alimin eserleri. İslamcılık ve Türkiye açısından da yersiz... “(Şerif) Mardin bile S.Nursi’nin Kemalizmin başarısız olduğu yeni bir etik insanın boşluğunu doldurduğunu söylüyor. Onlarca grubun ortaya çıkmasına, binlerce insanin yetişmesine vesile oldu. Din eğitiminin yasak olduğu zamanlarda yeni bir yolu keşfetti. Gerçekliği olmayan yargılar. Yazık!”
İnci tanesi gibi
Yazar Dr. Mustafa Ulusoy (@Mustafa_Ulusoy) ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Zamanımız insanı olarak varoluşsal sorunlarımın çözümünü risaleye borçluyum. Kur’an’daki iman hakikatlerini inci tanesi gibi dizmiş adam. 3’ü roman 9 kitap yazdım her satırında risalenin tesiri var. Ömrüm yettiğince de risaledeki hakikatleri edebiyatla anlatmaya devam edeceğim inş. “Ezcümle. İsmail bey size kötü haberim şu. Baygın senfoni dediğiniz şeyi bitirmek için çok uğraşıldı, olmadı inanın olmayacak. Sizi üzecek haberim de şu. Risale-i Nurun bırakın bitmesini ileriki yıllarda göstereceği fütuhattan şaşkınlık duyacaksınız.”
İstifade etmeyen nasipsiz kalır
Sosyal medya hesaplarından itirazlarını dile getiren bazı yorumlar da şöyle:
Müjdat Bayar (@saidokurrisale): “İnsan milyonlarca insanın hidayetine vesile olan, onların imanını tahkikiye çeviren bir âlime nasıl böyle dil uzatabilir? Bunun vebaliyle nasıl mahşere gider? O güzide eserleri peşin hükümlü olmadan okusanız keşke.”
Nazım Altay (@NazmAltay2): “Hayatını Risale-i Nur eserleri ile kurtarmış Şia aileden yetişmiş biri olarak diyorum ki hadd-i aşmışsınız. RİSALE-İ NURLAR hayatımıza DENGE getiren ve milyonların hayatını tanzim eden eserlerdir. İstifade etmeyen nasipsiz kalır.”
Seyhan Şentürk - İstanbul
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Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi Hakkında...
Okumak için tıklayınız:
Risale-i Nur ders programında
Yıllarca foto muhabirliğimizi yapan Zafer Ali: Risale-i Nur rehberdir
İngiltere Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Colin Turner Yeni Asya için yazdı
“Bir tek gayem vardır”
Altmış üçüncü sene-i devriye üzerine
Bediüzzaman, kesbî ve vehbî ilme sahiptir
Bediüzzaman’ın siyasete ikazları
Siyasette de vazifeli bir şahsiyet
Risale-i Nur’dan tebliğ düsturları
Bediüzzaman demek
Bu asrın pusulasıdır Risale-i Nur
Said Nursi demokrasiyi savundu, adaletsizliğe meydan okudu
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Bediüzzaman'ın Cumhuriyet anlayışı ve Ankara yılları...
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Bediüzzaman cumhuriyetçidir
Meşrutiyet İslam’a uygundur
Bediüzzaman Said Nursi’nin Ankara’ya gelişinin ve Beyanname’nin 100. Yılı
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100 yıl önce bugün Bediüzzaman Mecliste törenle karşılanmıştı
“Hoşâmedî”nin 100. yılı
Tarihî çağrıdan 100 yıl sonra
Bediüzzaman Said Nursi’nin Ankara’ya gelişinin 100. yılı
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23 MART 2022 ÖZEL SAYIMIZDAN BAZI BÖLÜMLER:
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Said Nursî Büyük İslam Âlimi ve Kur’an Müfessiri
Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (İİT Eski Genel Sekreteri): Said Nursi bilim-din ahengini kuruyor.
Prof. Dr. Annemarie Schimmel: ÇAĞIN MEVLÂNA’SI; eserleri Avrupa’yı aydınlatacak
Amerikalı Tarihçi Carter V. Findley: Said Nursî, materyalizmi mağlûp etti
Prof. Dr. Mehmet Altan: Said Nursî derin izler bıraktı
Prof. Dr. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir deha
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Cemil Meriç: Said Nursî taviz vermeyen yalçın bir irade
Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî (Şehit Suriyeli Alim): Bediüzzaman’ın duruşu bütün dünya için örnek
İbrahim Nakşibendi (Suriyeli Alim): Risale-i Nur İslam dünyasının kurtuluş reçetesi
23 Mart 2021 Yeni Asya 1. Sayfa
Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli
Prof. Dr. Thomas Michel : Risale-i Nur Hıristiyanların Meselelerini de çözüyor
Prof. Dr. Nilüfer Göle: Dinin unutturulmasını Said Nursî önledi
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Suriyeli Alim Cevdet Said: “Zaman imanı kurtarma zamanıdır”
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Bekir Bülbül: “Küçük Sözler”in filmi nasıldoğdu ve çekildi?
Zülfü Livaneli: Said Nursî insanı etkiliyor, ateşli bir üslûbu var
Ertuğrul Özkök: Adalet ve demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin
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23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA