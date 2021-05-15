“Satmazsanız kamulaştırma isteyeceğiz”

Bölge halkının direnişine karşın Rize İkizdere’de taş ocağı açma çalışmalarına başlayan Cengiz Holding, Kazdağı’nda işletmek istediği altın-bakır madenine tarlalarını satmayan köylülere mektup gönderdi.

Mektupta köylülere, “Gelin topraklarınızı satın yoksa Maden Kanunu uyarınca Bakanlığa başvurup kamulaştırma isteyeceğiz” yazdığı belirtildi. Cengiz Holding, Kazdağı’nın Bahramiç tarafında yer alan Muratlar ve Halilağa köyleri arasındaki altın madeni ruhsatını Kanadalı Liberty Gold ve Teck Resorurces’dan 2019 yılında 55 milyon dolara aldı. Yöre köylülerinin yıllardır mücadele ettiği bu altın madeni projesi süreci Cengiz Holding tarafından alındıktan sonra hızlandı. Evrensel’in haberine göre, geçen günlerde şirketin avukatı tarafından maden çevresindeki köylülere gönderilen mektuplarda köylüler arazilerini şirkete satmaları, aksi taktirde Bakanlığa talepte bulunularak kamulaştırma talep edecekleri tehdidi dile getirildi. Yöre köylüleri şirketin pandemi yasaklarına rağmen eylül 2020 tarihinde yapmak istediği ÇED toplantısını protesto ederek yaptırmamıştı.

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