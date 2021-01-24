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24 OCAK 2021 PAZAR - YIL: 51

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan dualarla yad edildi

24 Ocak 2021, Pazar 15:00
Diyarbakır'da uğradığı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 20'nci yılında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Şehidin kabri başında düzenlenen törene, ablası Sabahat Arslan, kız kardeşi Gülsüm Özgen'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, siyasi partilerin temsilcileri ve bazı vatandaşlar katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın ardından Okkan'ın öz geçmişi okundu.

Kaymakam Acır, törende yaptığı konuşmada, Okkan'ın şehit edilişinin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen milletin kalbinde yaşadığını söyledi.

Okkan'ın halkın dertleriyle dertlendiğini, sevinciyle sevindiğini ve her zaman bir meşale gibi insanlara ışık ve sıcaklık sunduğunu vurgulayan Acır, "Meslek hayatı boyunca görevini büyük başarıyla sürdürmüş, bu başarısını milletin gönlüne taht kurarak perçinlemiştir. Bir ülkenin tarihinde bu gibi devlet adamlarının yeri müstesnadır. Ali Gaffar Okkan, aradan yüz yıllar geçse bile cesareti, sevgi dolu yüreği ve terörle mücadelesiyle anılmaya devam edecektir. Aziz şehidimizi, onunla şehit olan polis memurlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

Ali Gaffar Okkan için mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, kabre karanfiller bırakıldı

"Ondan aldığımız bayrağı dalgalandırmayı sürdüreceğiz"

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Okkan'ın, görev yaptığı Kars ve Diyarbakır'da sevgi selinin çok büyük boyutlara ulaştığını belirterek, "Bugün pandemi olmasına ve ölümünün üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen burada toplanan kalabalık da bunun nişanesidir. Ali Gaffar Okkan müdürümüz, bu kucaklaşmadan ötürü terör örgütlerinin hedefi haline gelmişti. Acımasızca yapmış oldukları suikast, ona duyulan nefretin adeta bir dışavurumuydu." diye konuştu.

Yaşananların, aynı zamanda Türk polisinin terörle mücadelede ne kadar azimli ve kararlı olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Devletimizin bekası, milletimizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlık timsali bayrağımızın özgürce dalgalanmaya devam etmesi için her daim şer ve terör odaklarıyla mücadeleye varız, buna kararlıyız. Bu mücadelemiz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilelebet yaşaması için her daim sürecek. Salgın nedeniyle aramızda olamayan müdürümüzün devre arkadaşlarının da manevi desteğini yüreğimizde hissediyoruz. Müdürümüz kalbimizde yaşayacak. Ondan aldığımız bayrağı dalgalandırmayı sürdüreceğiz."

AA

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