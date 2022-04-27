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30 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Şehitlerimiz dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı

27 Nisan 2022, Çarşamba 19:02
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin roketatar saldırısı sonucu şehit olan veteriner sözleşmeli er Canlı, sözleşmeli er Kalkan ve şehit piyade sözleşmeli er Korkmaz'ın cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.

Hakkari'deki törenin ardından hava yoluyla Kahramanmaraş'a getirilen şehit veteriner sözleşmeli er Fırat Canlı'nın (24) naaşı, helallik alınmak üzere Küçüktatlar Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Baba Emin, anne Zahide Canlı ile şehidin kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri teselli etti.

Şehit Canlı'nın naaşı, helallik alınmasının ardından askerlerin omuzlarında Küçüktatlar Mahalle Mezarlığı'na getirilerek katafalka konuldu.

Cenaze törenine şehit Canlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Coşkun ile protokol üyeleri, baba Emin Canlı ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Fırat Canlı'nın naaşı, Küçüktatlar Mahalle Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Bu arada, şehidin annesi Zahide Canlı, yetkililere seslenerek, yaşıyorsa oğlunun görev köpeğini görmek istediğini söyledi.

Şehidin anneannesi Sultan Bayer de torununun kanının yerde kalmamasını istedi.

Şehit sözleşmeli er Yunus Kalkan, Hatay'da ebedi yolculuğuna uğurlandı

Saldırı sonucu şehit olan sözleşmeli er Yunus Kalkan'ın cenazesi de memleketi Hatay'ın Yayladağı ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Kalkan'ın (21) Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreni için askerlerin omzunda Yayladağı Mezarlık Kompleksi'ne götürüldü.

Törene katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, şehidin babası Mehmet Kalkan ile yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftü Vekili Murat Akçay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kalkan'ın naaşı Yayladağı Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Sabahat Özgürsoy Çelik ve Hüseyin Şanverdi, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar da katıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, dün, terör örgütü mensuplarının roketli saldırısı sonucu sözleşmeli erler Yunus Kalkan, Fırat Canlı ve Doğukan Korkmaz şehit düşmüştü.

Şehit piyade sözleşmeli er Korkmaz, Zonguldak'ta ebedi yolculuğuna uğurlandı

Şehit piyade sözleşmeli er Doğukan Korkmaz'ın cenazesi ise memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınan Korkmaz'ın (22) cenazesi, Bozhane Camisi'ne getirilerek helallik alındı. Bu sırada Ereğli Limanı'nda bulunan ve Türk bayraklarıyla donatılan gemiler ile tekneler, şehidin tören alanına getirilişi sırasında siren çaldı.

Baba Sinan ve anne Şerife Korkmaz'ı, şehidin yakınları ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri teselli etti.

Şehit Korkmaz'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konuldu.

Bir süre askeri personel eşliğinde top arabasında taşınan şehidin naaşı, belediyenin cenaze aracıyla Ömerli Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, mahalle mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Bartın Valisi Sinan Güner, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tümgeneral Aydın Cihan Uzun, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Hamdi Uçar, Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu, CHP Zonguldak milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve Ünal Demirtaş, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

AA

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  • S.topuz

    28.4.2022 09:09:02

    "Van'da mezkûr mağarada yaşamakta iken, şarkta ihtilal ve isyan hareketleri oluyor. "Sizin nüfuzunuz kuvvetlidir" diyerek yardım isteyen bir zâtın mektubuna: "Türk Milleti asırlardan beri İslâmiyet'e hizmet etmiş ve çok veliler yetiştirmiştir. Bunların torunlarına kılınç çekilmez, siz de çekmeyiniz; teşebbüsünüzden vazgeçiniz. Millet, irşad ve tenvir edilmelidir!" diye cevab gönderiyor. Fakat yine hükûmet, Bedîüzzaman'ı Garbî Anadolu'ya nefyediyor. Van'da mağaradan çıkarılıp Anadolu'ya hareket etmek üzere jandarmalarla sevkedilirken, yollara dökülüp "Aman efendi hazretleri bizi bırakıp gitme. Müsaade buyur sizi göndermeyelim. Arzu ederseniz Arabistan'a götürelim." diye yalvaran silâhlı gruplara, ahaliye ve ileri gelen zâtlara: "Ben Anadolu'ya gideceğim, onları istiyorum." diyerek, hepsini teskin ediyor. " Tarihçe-i Hayat - 150

  • S.topuz

    28.4.2022 09:03:29

    Allah c.c, cümle ŞÜHEDAYA gani gani RAHMET eylesin. Şehitler ÖLMEZ,...!? "Mevt, tevehhüm edildiği gibi dehşetli değil Dalalet vehmidir; mevti dehşetlendirir. Mevt, tebdil-i câmedir(elbise değiştirme), ya tahvil-i mekândır(yer değiştirme). Sicinden(hapisten) bostana çıkar. Kim hayatı isterse şehadet istemeli. Şehidin hayatına Kur'an işaret eder. Sekeratı tatmamış herbir şehid, kendini Hayy (canli)biliyor, görüyor. Lâkin yeni hayatı daha nezih buluyor. Zanneder ki ölmemiş. Meyyitlere nisbeti, dikkat et şuna benzer: İki adam, rü'yada lezaiz enva'ına câmi' güzel bahçede ikisi geziyorlar. Biri rü'ya olduğunu bilir; lezzet almıyor. Onu müferrah etmez, belki teessüf eder. Öbürüsü; biliyor ki âlem-i yakazadır; hakikî lezzet alır, ona hakikî olur. Rü'ya misalin zılli, misal ise berzahın zılli olmuştur. Ondan onların düsturları birbirine benziyor. Sözler - 717

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