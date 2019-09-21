SGK’da büyük görev zararı

Sürekli zarara uğradığı belirtilen Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bütçeye olan yükünde tarihi rekor kırıldı.

Geçen yıl bütçeden 150 milyar TL aktarılan SGK’ya 2019 yılının ilk altı ayı sonunda aktarılan tutar 100 milyar TL’yi aştı. Sosyal güvenlik sisteminin kamu bütçesine yükü her geçen yıl daha da büyüyor. SGK’nin gecikmeli açıkladığı istatistikler, sistemdeki iflası bütün açıklığıyla gözler önüne serdi. son on yılda sosyal güvenlik sistemine bütçeden yapılan transferler yüzde 330 dolayında arttı. Ekonomik kriz sebebiyle, 2019’da tarihi rekor kırılacak gibi görünüyor. İstatistiklere göre, 2008 yılında 35 milyon lira transfer yapılan SGK’ya 2019’un ilk yarısında aktarılan tutar 100 milyar 592 milyon lira oldu. Tüm yıllarda yükseliş ivmesi sergileyen ödenek aktarımları, 2016’da 100 milyarı geçerek 108 milyara, 2017’de 128 milyara, 2018’de 150 milyara çıktı. 2019 yılının ilk yarısında transfer tutarı 100 milyarı geçti. BirGün’ün haberine göre, SGK, iktidarın seçim dönemlerinde oy hesabıyla verdiği bilinen görevleri yerine getirirken zarar eden kamu kuruluşlarının başında geliyor.

2019 Ocak-Ağustos döneminde oluşan 66,3 milyar TL’lik görev zararının 62,1 milyar TL’si Sosyal Güvenlik Kurumu’nda ortaya çıktı.