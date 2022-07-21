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21 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

'Sivillere yönelik saldırı gerçekleştirmediğimizi tüm dünya bilir'

21 Temmuz 2022, Perşembe 11:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak - Dohuk'taki saldırıya ilişkin, "Türkiye'nin hiçbir zaman sivillere yönelik saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. TSK'dan aldığımız bilgiye göre, sivillere yönelik herhangi bir saldırı olmamıştır." dedi.

Irak - Dohuk'taki saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığından açıklama

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, Dohuk'taki saldırıya ilişkin, "Bir kere daha vefat eden 9 kardeşimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara şifa diliyoruz, ihtiyaç olursa yaralıları Türkiye'ye getirebileceğimizi de söyledik. Tabii bu saldırıyla ilgili Türkiye'yi suçlayıcı, karalayıcı haberler de çıktı. Yaptığımız açıklamada da net bir şekilde de bunu yalanladık. Türkiye'nin hiçbir zaman sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde biz terörle mücadelemizi sürdürüyoruz ve dün bu haberler gelir gelmez tabii ilgili kurumlarımızda de hemen istişareler yaptık, bilgi paylaşımları yaptık ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden aldığımız bilgiye göre, sivillere yönelik herhangi bir saldırmış olmamıştır. Bizim her zaman hedefimiz PKK ya da Suriye'de YPG/PYD terör örgütleri olmuştur." diye konuştu.

Türkiye'nin Irak'ın değişik bölgelerinde bugüne kadar terör örgütü PKK'yla mücadele ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini düşündüğümüz bu hain saldırı neticesinde Irak makamları ile iş birliği yapabileceğimizi açıkladık. Bu sis perdesi aralanmadan Türkiye'ye yönelik gerek yetkili gerek yetkisiz yapılan açıklamaları reddediyoruz. Türkiye bir taraftan aydınlatılması için iş birliği yapacağım derken Türkiye'ye yönelik bu tür açıklamalar doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Türkiye-Irak ilişkilerinin iyiye gittiği, terörle mücadelenin başarılı olduğu bir dönemde böyle bir olayın manidar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine protestocuların girdiğine ilişkin iddianın doğru olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Büyükelçiliğimize herhangi bir girme söz konusu değil. Irak makamları gerekli güvenlik tedbirlerini de her yerde aldılar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bazı vize ofislerimizin önünde bir grup hadsiz asılı bayrağımızı yaktılar. Onun dışında eski büyükelçiliğimizin önünde bir gösteri oldu, daha sonra dağıldılar. Büyükelçiliğimize herhangi bir girme teşebbüsü de olmadı. Irak'ta bugün bir günlük yas ilan edildi, büyükelçiliğimizde bayrağı yarıya indirdik, Irak'taki yasa biz de tüm misyonlarımızla katılmış olduk." dedi.

 

AA

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