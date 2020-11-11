Son 24 saatte 2693 vatandaşa daha hastalık tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 86 kişi vefat etti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 95 oldu, son 24 saatte 2 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 344 bin 613'e yükseldi.

Bakan Koca'nın Değerlendirmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2 bin 693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz." açıklamasında bulundu.