Sri Lanka'daki saldırılarda vefat eden 2 Türk defnedildi

Sri Lanka'da otel ve kiliselere yönelik terör saldırılarında vefat eden Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un cenazeleri memleketleri Adıyaman'da defnedildi.

Sri Lanka'da otel ve kiliselere düzenlenen terör saldırılarında vefat eden 2 Türk vatandaşı Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un cenazeleri memleketleri Adıyaman'da toprağa verildi. Nariçi için Gölbaşı ilçesi Ulu Cami'de cenaze tören düzenlendi. Törende Serhan Selçuk Nariçi'nin annesi Gönül Nariçi oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze törenine Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Gölbaşı Kaymakam Vekili Adem Kaya, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Serhan Selçuk Nariçi'nin annesi Gönül Nariçi, baba Mehmet Nariçi, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Serhan Selçuk Nariçi'nin cenazesi Gölbaşı İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yarbaşı Belediye Mezarlığında toprağa verildi. Yiğit Ali Çavuş Adıyaman'da defnedildi Saldırıda vefat eden Yiğit Ali Çavuş için ise Yeni Asri Mezarlık Camisi'nde tören düzenlendi. Törende Çavuş'un babası Mehmet ve annesi Gülay tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bu sırada sinir krizi geçiren anneye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Törene Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şirket yetkilileri, ailesi ve yakınları katıldı. Yiğit Ali Çavuş'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlık Şehitliğine defnedildi. AA

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