Süleyman Hilmi Tunahan dualarla anıldı

İslâm âlimlerinden Süleyman Hilmi Tunahan, vefat yıldönümünde anılıyor. Süleyman Hilmi Tunahan, 1888’de Silistre’de doğdu.

Tunahan, Süleymaniye Camii medreselerinden Medresetü’l-Mütehassisîn’in tefsir ve hadis kısmına devam etti. Son derece parlak bir zekâya sahip olan Tunahan, 1919 senesinde birincilikle mezun olarak aynı sene Medresetü’l-Kuzati’ye başlayıp hukuk eğitimini de dereceyle bitirdi. Uzun müddet İstanbul’un önemli camilerinde halka vaaz ederek insanlara İslâmiyet’in emir ve yasaklarını anlatan Süleyman Efendi, 16 Eylül 1959’da Kısıklı’daki evinde vefat etti. Allah rahmet eylesin.

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