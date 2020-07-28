Tahir Elçi ölümünden sonra fişlenmiş

Sur’daki Dört Ayaklı Minare’nin önünde 28 Kasım 2015’te yapılan basın açıklaması sonrasında vurularak öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin dâvâ dosyasına gönderilen yazıdan, ölümünden sonra “Arşiv kaydı” adı altında fişlendiği ortaya çıktı.

Dava dosyasında yer alan, polisin soruşturmayı yürüten savcıya gönderdiği “Bilgi Notu” başlığıyla başlayan ve “Arz ederim” ile sona eren 2 sayfalık yazıda, resmî üst yazısı, sayı numarası ve hangi tarihte yazıldığı konusu herhangi bir bilgi yer almıyor. Yazının altında “TEM Şube Müdürlüğü” ibaresi bulunuyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, Tahir Elçi Soruşturma Komisyonu üyesi Avukat Barış Yavuz, “Tahir Bey öldükten sonra bile devletin gözünde ‘terörist’ olarak kaldı” dedi. Aynı komisyon üyesi Gamze Yalçın ise “Elçi’nin yürüttüğü insan hakları mücadelesi birilerini rahatsız etti” ifadesini kullandı.

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