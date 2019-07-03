Tanal’dan TRT’ye çıkma başvurusu

Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkmasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da TRT’ye çıkmak için dilekçe verdi.

Tanal, “Bugüne kadar TRT’ye ne telefon bağlantısıyla ne de programa davet edilme yoluyla katılmam mümkün olmadı” dedi. TRT Kurdi’nin Abdullah Öcalan’ın kırmızı bültenle aranan kardeşi Osman Öcalan’la röportaj yapmasına ilişkin tartışmalar sürerken CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TRT Genel Müdürlüğü’ne dilekçeyle başvurarak programa çıkma talebini iletti. Gazete Duvar’ın aktardığı habere göre Tanal, dilekçesinde, TRT’nin muhalefet temsilcilerine yönelik çifte standardını eleştiren Tanal, “Dört dönemdir Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesiyim. Yani kurumunuz çalışanlarının maaşlarını vergileriyle ödeyen halkın seçtiği bir milletvekiliyim. Ancak bugüne kadar TRT’ye ne telefon bağlantısıyla ne de programa davet edilme yoluyla katılmam mümkün olmadı, hiçbir suretle görüşlerime başvurulmadı. Oysa TRT her görüşe eşit mesafede durması gereken bir kurumdur. Bu durum etik ilkelerin bir gereği olduğu kadar hukuk ilkelerinin de bir gereğidir” ifadelerini kullandı.