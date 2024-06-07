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7 HAZİRAN 2024 CUMA - YIL: 55

Tarımda yıkım mühendisliği

07 Haziran 2024, Cuma 23:02
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2024 Hububat Alım Fiyatlarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Uysal, şunları söyledi. “Bu da iktidarın teessüf tedbirleri! AKP hükümeti, buğday taban fiyatlarını ya da daha doğrusu tarımı bitirme planını, çiftçiyi yok etme planını açıkladı. Bir kilo buğday bugün 12 TL gibi bir fiyata mal olurken iktidar buğday taban fiyatını 9,25TL olarak duyurdu. Yani maliyetinin 1/4’ü oranında düşük fiyatla bir taban fiyat belirledi. Geçtiğimiz sene buğday taban fiyatı 8250 TL/ton olarak belirlenmişti. Bu haliyle, enflasyon ve maliyet artışları ile düşünce iktidar taban fiyatı belirlemedi, düşürdü!”

AKP için tasarruf bizler için teessüf sebebi

Uysal, “Dört gün önce sarayı memnun etme kurumu haline gelmiş TÜİK’e göre bile bir yıllık enflasyon rakamı %75.45 olarak açıklanmışken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşı geçtiğimiz yıldan bu güne %81.6 oranında artmışken, kaldığı sarayın 2023 yılında 6 milyar (eski parayla katrilyon) olan bütçesi/harcaması/vatandaşa maliyeti bu yıl %100 artıp 12 milyar TL’ye çıkmışken buğday için belirlenen taban fiyat AKP için tasarruf bizler için teessüf sebebidir. Çiftçinin sadece mazot maliyetinin dahi %102 arttığı bir yılda çiftçiye reva görülen bu rakam “ekmeyin/biçmeyin” demektir. AKP’nin, toplumun ve ülkenin her kademesinde uygulamaya koyduğu ‘yıkım mühendisliği’ tarımda daha katmerli işlemektedir. 2002 yılında 1 ton buğday ile 35 gr. altın alan çiftçi bugün 4 gram bile alamaz hale gelmiştir” dedi. 

ANKARA - MEHMET KARA

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