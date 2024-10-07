TBMM, ‘İsrail tehdidi’ gündemiyle toplanacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in 8 Ekim’de TBMM Genel Kurulu’nu kapalı oturumda İsrail konusunda bilgilendireceğini açıklayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Türkiye bölgede ayakta kalabilmiş büyük bir ülkedir. Siyaset üstü bir konudur, bu bir milli meseledir. 8 Ekim Salı günü Meclis oturumuna başladığında gündeme alacak” dedi.

Özel televizyon kanalında konuşan Kurtulmuş, “Soykırım boyutlarını artık aşmış İsrail katliamlarının en büyük insanlık suçlarından biri, insanlık tarihinin en kötü soykırımlarından biri olduğunu tarih yazacaktır. İsrail’in yaptığı etnik temizlik. Bütün şartların İsrail’in lehine olduğu bir dönemdeyiz. Irak’ın işgaliyle bölge istikrarsızlaştırılmaya başlandı. Bölge coğrafyası paramparça hale getirildi. İradesiz hale getirildi. Yakın dönemlerde hiç yaşamadığımız kadar uluslararası sistem çözümsüz hale geldi. Guterres istenmeyen adam ilan ediliyor. BM’nin yıkıldığının ilanıdır bu durum. Netanyahu hükümeti pervasız şekilde devam ediyor. İsrail, kendisinin dışında herkesi yok etmek istiyor. Dünya bunu seyrediyor” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Mehmet Kara

Okunma Sayısı: 343

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.