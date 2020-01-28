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28 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

TGS: Basın kartları bir an önce verilsin

28 Ocak 2020, Salı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı önünde açıklama yapan gazeteciler, ‘inceleme yapılıyor’ denilerek bir yıldır bekletilen basın kartlarının bir an önce teslim edilmesi çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, çok sayıda gazetecinin basın kartlarını iptal etmesinin ardından önceki gün (26 Ocak) geri adım atarak kartlar üzerindeki iptali kaldırdı. Ancak, 894 gazeteciye yönelik incelemenin halen sürdüğü açıklandı. Gazete Duvar’da yer alan habere göre, “Kartı değil haklarımızı istiyoruz”, “İcazetli gazeteci olmayacağız” ve “Gazetecilik karta sığmaz” pankartlarıyla Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı önünde bir araya gelen gazeteciler, kazanılmış hakları üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması çağrısı yaptı. 

Halkın haber alma hakkını korumak istiyoruz

TGS Ankara Şube Başkanı Esra Koçak’ın okuduğu “İcazetli gazeteci olmadık, olmayacağız” başlıklı basın açıklamasında, “Bugün bizler iktidarın gazetecisiysen varsın, yoksa yoksun dayatmasını kabul etmedik, etmiyoruz. Gazeteciler olarak kimsenin icazetine ihtiyaç duymuyoruz. Tek düsturumuz olan ‘halkın haber alma hakkı’nı korumak istiyoruz” denildi. İletişim Başkanlığı’nın kamuoyundan gelen tepkiler üzerine geri adım atarak iptal ettiği Sarı Basın Kartları’nı yeniden kullanıma açtığı ifade edilen açıklamada, “Bir yıldır “inceleme” denilerek bekletilen meslektaşlarımızın kartlarının bir an önce verilmesini istiyoruz. İletişim Başkanlığı inatla “Basın kartları iptal edilmedi” açıklaması yapıyor. O halde kartlarımız nerede?” ifadeleri kullanıldı.

Altun’dan kart açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bazı medya kurumlarında çalışanların basın kartlarının iptal edildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu savundu. Altun, yazılı açıklamasında basın kartı başvurularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Son günlerde bazı medya kurumlarında çalışanların basın kartlarının iptal edildiğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadesini kullanan Altun, İletişim Başkanlığınca basın kartına yönelik tüm işlemlerin Basın Kartı Yönetmeliği çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. İlk basın kartı veya sürekli basın kartı başvurularının yanı sıra, genel kart değişimi, kayıp, yıpranma, kurum değişikliği ya da mesleğe geri dönme gibi nedenlerle de yeni basın kartı başvurusu yapıldığını anımsatan Altun, İletişim Başkanlığı Basın Kartı Başvuru Sistemi’nin açık olduğuna ve güncel olarak başvuruların alındığına dikkati çekti.

894 kişinin başvuru süreci devam ediyor

Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İletişim Başkanlığı kurulduğundan itibaren değerlendirme süreci tamamlanan 13 bin 372 medya mensubuna yeni basın kartları teslim edilmiştir. Bu sayının içinde ulusal ve yerel ölçekli bütün medya kurumlarından çok farklı unvanlarda medya emekçileri yer almaktadır. Şu anda değerlendirme süreci devam eden başvuru sayısı 894’tür. Bu süreçte, teknik kriterlerin yanı sıra başvuru sahibinin gerçekten mesleki faaliyet icra edip etmediği, herhangi bir terör örgütüyle bağlantılı olup olmadığı, mahkûmiyet kararı ya da meslek onurunu zedeleyici tutumları gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Mevcut durumda değerlendirme süreci devam eden kartlarla ilgili herhangi bir iptal durumu söz konusu değildir.”

Etiketler: TGS, basın kartı
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