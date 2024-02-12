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13 ŞUBAT 2024 SALI - YIL: 54

TOKİ halka değil, zengine çalıştı

12 Şubat 2024, Pazartesi 17:30
BirGün yazarı Ozan Gündoğdu, “TOKİ halka değil zengine çalıştı” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yaşanan konut krizine dikkat çeken Gündoğdu, “Tüm bu krizlerin önüne geçebilmek için, devletin elinde çok güçlü araçlar mevcut. Barınma krizini tamamen çözmese bile, emlak vergilerini artan oranlı hale getirmek, konut sahipliğine sınırlamalar getirmek, her şeyden önemlisi, konutu bir yatırım aracı olmaktan çıkaracak para politikası uygulamaları devletin elindeki araçlardan ilk akla gelenleri.  Tüm bu enstrümanların yanında konut üretiminin kamu tekeli olan TOKİ’yi de unutmamak gerekir. Zira TOKİ’den beklenen tam da bugünlerde olduğu gibi, konut arzının konut talebine yetişemediği böyle bir atmosferde, halk kesimlerinin barınma sorununa çare olmak. Ancak TOKİ’nin üretim sürecinin “halkın barınma sorununa çözüm olmak” gibi bir amacı olduğu şüpheli. Bu şüpheyi veriler de destekliyor. İPA verilerine göre, TOKİ iştirakı olan Emlak Konut’un İstanbul’da tamamladığı 80 bin 788 konutun, 68 bin 644’ü lüks konut statüsünde” dedi.

Haber Merkezi

 

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