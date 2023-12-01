Trabzon'da kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cesedi bulundu

Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, 27 Kasım'da dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cansız bedeni bulundu.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde deniz fenerinin bulunduğu alanda, fırtına sebebiyle yükselen dalgalara kapılarak kaybolan Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık (16) ile Uğurcan Korkmaz'ı (15) arama çalışmalarına, dün akşam havanın kararmasıyla verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı. Aramaların beşinci günündeki çalışmalarda, kayıp öğrencilerden birinin cansız bedeni Vakfıkebir ilçesi yakınlarında bulundu. Cesedin, öğrencilerden hangisine ait olduğunun tespiti için çalışmalar devam ediyor. AA

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