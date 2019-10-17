Trafik cezaları keyfî mi?

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Türkiye genelinde vatandaşların sürekli trafik cezalarına maruz kaldıkları, keyfi uygulamaların yapıldığına ilişkin şikâyetler basına yansıdığını belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istediğiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Kesilen trafik cezaları da vatandaşlar arasında tepkiye sebep olduğunu söyleyen Tokdemir, Soylu’ya şu soruları yöneltti: “Türkiye genelinde 2015-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarının illere göre dağılımı ne şekildedir? Türkiye genelinde 2015-2018 yılları arasında illere göre, ihlâl edilen kural adı ve kesilen para cezası açısından tasnifi yapılmış ise ne şekilde kural ihlâli yapılmıştır? Hangi kural ihlâline ne kadar trafik cezası kesilmiştir? Türkiye genelinde trafik cezalarının son yıllarda artış gösterdiği yönündeki şikâyetlerin sebebi nedir? Trafik cezalarının keyfi uygulandığı doğru mudur? 2019 Eylül ayı dahil olmak üzere, aylara göre ayrı ayrı belirtilmek üzere, en fazla ve en az trafik cezası kesilen iller hangileridir?”

Ankara – Fatih Karagöz