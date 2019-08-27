'Türk-Rus ilişkileri giderek güçleniyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor.

Ortak basın toplantısında iki ülke ilişkilerinin giderek daha da güçlendiğini belirten Putin, eylül ortasında Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yapacakları üçlü zirve için Ankara'yı ziyaret edeceğini doğruladı.

Mevkidaşıyla İdlib'deki militan yuvalarının etkisiz hale getirilmesi için ek önlemler alınmasının gerekliliğini ifade ettiklerini kaydeden Putin, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu, bu ülkenin nüfuz alanlarının bölünmesine izin verilemeyeceğini vurguladı.

Putin ayrıca, Rusya ve Türkiye'nin İdlib gerilimi azaltma bölgesi sorununun çözümü için neler yapabilecekleri konusunda ortak anlayış ortaya koyduklarını ifade etti.

Güvenli bölge konusuyla ilgili soru üzerine Putin, "Türkiye'nin sığınmacılarla ilgili yükü büyük, bunu anlıyoruz. Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenliğe ilişkin endişelerini de çok iyi anlıyoruz. Bunlar, Türkiye'nin yasal çıkarları. Sayın Cumhurbaşkanı, çok açık ve çok detaylı şekilde tutumunu ifade etti. Türkiye-Suriye sınırında güvenli bölge kurulması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması bakımından iyi olur."

Gazetecilerin Su-35 ile ilgili sorularına ise Putin şöyle cevap verdi:

"Su-35 konusunda ortak çalışmalar yürütülebilir. Su-57 uçağı üzerine de iş birliği yapabiliriz. Bizim elimizdeki imkanlar çok. Sadece satmak değil, ortak üretim için de potansiyelimiz var."