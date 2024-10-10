Türkiye bu politikalarla daha çok savrulur

Demokrat Sendikalar Konfederasyonu (DESKON) Genel Başkanı Gürkan Avcı, hükümetin bugünkü ekonomik programıyla ve dış politikasıyla Türkiye’nin değil krizleri aşmasını çok daha büyük ve yepyeni krizlere, savrulmalara gebe olduğunu ifade etti.

İsrail’in hamisi olan ABD’nin ve üyesi olduğumuz NATO’nun sayısız üs ve tesislerinin bulunduğu Türkiye’ye İsrail’in saldıracağını iddia etmek ve toplumu inandırmaya çalışmanın gülünç olduğunu kaydeden Gürkan Avcı, Hamas’ın 7 Ekim’de saldırması ve sonrasında bu bahaneyle İsrail’in Gazze halkına vicdansız şekilde karşılık vermesi, öldürmesi akabinde Lübnan’a Hizbullah’a saldırması, suikastlar, sapkın Netanyahu hükümetinin bölgeyi ateşe atmak için elinden geleni yapıyor olması bir tesadüf mü yoksa en ince ayrıntısına kadar hesaplanmış bir projenin hayata geçirilmesi mi?” diye sordu. Avcı, ABD, Çin, İngiltere, AB, Rusya arasındaki paylaşım mücadelesinin ve fiyat para kavgasının Ortadoğu’daki izdüşümlerinden birisi olduğunu dile getirdi. Avcı, “Türkiye’yi ikinci yüzyılında en gelişmiş demokrasiyle taçlandırmak zorundayız. Türkiye halkına en onurlu barış, huzur, adalet ve müreffeh bir yaşam vermek zorundadır” ifadelerini kullandı. Ankara - Adnan Solmaz

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