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26 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Türkiye ve KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği

26 Haziran 2019, Çarşamba 11:11
Türkiye ve KKTC, üçüncü ülkelerin izin almaksızın yaptığı petrol arama faaliyetlerinin tespiti dahil sahil güvenlik alanında kapsamlı iş birliği yapacak.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), üçüncü ülkelerin izin almaksızın yaptığı petrol arama faaliyetlerinin tespiti dahil sahil güvenlik alanında kapsamlı iş birliği yapacak.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 7 Şubat 2019'da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İş birliği Protokolü'nün onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye ve KKTC karşılıklı anlayış ve iş birliğine dayanarak sahil güvenlik alanında harekat, istihbarat, lojistik, teknik, personel, eğitim, denetleme ve muharebe elektronik ve bilgi sistemleri konularında destek ve iş birliğini geliştirecek.

Bu kapsamda Türkiye ve KKTC deniz yetki alanlarında, üçüncü ülkelerce izin alınmaksızın yapılan petrol arama, çıkarmaya yönelik sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri, deniz tabanıyla ilgili kablo, boru döşeme çalışmaları ile hidrografik, oşinografik araştırmaların tespitine yönelik iş birliği yapacak ve üçüncü ülkelere ait izin verilen faaliyetlerin kontrolü maksadıyla karşılıklı her türlü yardım ve koordineyi sağlayacak.

Ayrıca iki ülke, uluslararası normlara uygun olarak ulusal mevzuatı ve uluslararası hukuku ihlal eden yabancı hava ve deniz araçlarının izlenmesi, canlılara zarar veren zehirli maddelerin atılması ve boşaltılması, silahlı soygun, deniz haydutluğu ve uluslararası terörizmle mücadele, arama kurtarma faaliyetleri, her türlü kaçakçılıkla mücadelede iş birliği yapacak.

AA

Etiketler: Türkiye, KKTC, sahil güvenlik
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