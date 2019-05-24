"Türkiye’yi Temiz Tut"a klip çekildi

Bu slogan İngiliz asıllı ve yazlarını Fethiye’de geçiren Mick Scarsbook’a ait.

Türkiye’de çevrenin kirletilmesine kayıtsız kalamayan Mick, çevre terörüne dur demek için dikkat çekici bir video çekmiş ve milyonların gönlüne girmeyi başarmıştı. Acıbadem Kolejinde Müzik Öğretmenliği yapan Özgür Şanlı, çevre dostu Mick’in feryadına kayıtsız kalamadı ve “Mick Amca” isimli bir beste yaptı. Klibin yönetmenliğini Acıbadem Okullarında kodlama ve robotik öğretmenliği yapan Sami Epbaygün yaptı. Acıbadem Okulları bünyesinde çekilen klipte öğrenciler rol oldı. Özgür Şanlı, klibi facebook sayfasında paylaşırken "59. yaşına bastığını öğrendim Mick Scarsbrook iyi ki varsın, iyi ki Türkiye seni tanıdı. Umarım sana güzel bir doğum günü hediyesi olmuştur. Doğum günün kutlu olsun Mick" diye not düştü. İstanbul-Yeni Asya Haber Merkezi

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