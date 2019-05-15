Uysal: Bu seçimin sağduyu ile tamamlanmasını temenni ediyorum

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sakarya’da düzenlenen iftar programına katıldı.Sakarya İl Başkanı İsmail Ergül tarafından Adapazarı ilçesindeki Acıelmalık Mahallesi'nde organize edilen iftar programına katılan Genel Başkan Uysal, STK üyeleri ve partililerimizle beraber iftar yaptı.

Programda bir konuşma yapan Gültekin Uysal, art arda seçimler yaşanmış bir zamanın ardından ramazan iklimine kavuştuklarını söyledi.

Ramazan ayının, ruhen ve zihin olarak kendilerinin muhasebeye çekecek bir ay olmasını temenni ettiklerini ifade eden Uysal, "Bu vesile ile büyük liderimiz Süleyman Demirel'i de rahmetle yad ediyoruz." dedi.

Uysal, siyaset yoluyla ülkeye hizmet etmek için gayret gösterdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İstanbul'da seçimlerin iptal edilmesiyle seçim sürecinin bitmediği yeni bir kargaşanın başladığı dönem içerisindeyiz. Sağduyu içerisinde bu dönemin tamamlanmasını temenni ediyorum. Arkada bıraktığımız yerel seçimlerin muhasebesini yaptığımızda da bu ülkeyi yöneten ve yönetmeye talip olan herkes için de önemli hükümler içeriyor.

“YSK’ya eleştiri”

31 Mart seçimleri öncesinde baskı, tehdit ve şantajla 36 gün sonra ise YSK kararı ile milli İradeye darbe vurulmuştur. YSK’nın aldığı karar hukuki değil, siyasi bir karar. İktidarın, münferiden seçimlerin iptalini, yenilenmesinin istenmesinin sebebi birkaç belediyenin kaybedilmesi değil; vatandaşta yer eden umudun büyüyeceğinin bilinmesi, gelecek iktidarın kaybedileceği korkusunun yerleşmesidir. Demokrat Parti olarak, ismimiz ile müsemma bir hareket olarak YSK’nın aldığı kamu vicdanında mahkum olan bu hukuksuz kararı kınıyoruz.

Bizler hürriyetçi demokrasiye inanan, temel hak ve hürriyetleri her şeyin merkezinde gören, Türkiye'de hukuk devleti prensibini özgürlükçü bir anlayış içerisinde yeniden şekillendirmek adına Türkiye'nin bu sancılı dönemi geride bırakacağını ümit ediyor ve var gücümüzle bunun için çabalıyoruz. Ramazan ayımızın mübarek olmasını temenni ediyor ve tüm annelerimizin 'Anneler Günü'nü kutluyorum."dedi.