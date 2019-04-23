Uysal: Kutuplaşma tehlikeli bir eşiğe geldi

Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Kılıçdaroğlu’na Çubuk’taki şehit cenazesinde gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklama yaparak, saldırıyı kınadı.

Uysal, şehit cenazelerinin bile toplumumuzda bir araya gelemediğimiz yerler haline getirildiğine vurgu yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti. Gütekin Uysal, “Türkiye, çok uzun süredir yüksek gerilim hattında seyrediyor. Şehit cenazesinde Sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı, bu kutuplaşmanın, toplumun hangi tehlikeli eşiğe geldiğinin, hangi tehlikeli eğişe getirildiğinin en son göstergesidir. Bu ülkenin ve milletin ortak değerleri siyasi alanda mücadele aracı yapıldı, suistimal edildi, yağmalandı. Maalesef şehit cenazeleri bile bu toplumun birlik olamayacağı yerler haline getirildi” dedi.

Husûmetin körüklenmesi fayda getirmez

Uysal, Ortadoğu’da yanan ateşin Türkiye’ye daha da fazla sıçramaması; ‘Demokratik-Hukuk Devleti’ hüviyetiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her bir vatandaşına sunduğu huzurun, refahın ve güvenliğin manasını, özellikle yönetenleri, yönetmeye talip olanları, yeniden idrak etmeye davet ettiğini söyleyen Gültekin Uysal şunları söyledi; “Siyasette husumetin körüklenerek fayda elde edileceğini düşünenler, bu gelinen linç noktası sizin eseriniz! Sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı, siyasi partileri, liderleri ve onlara destek veren seçmenleri ‘illet-zillet’ diye yaftalayarak gelinen bir tehlikeli eşiğin geçildiği noktadadır. Bu nahoş hadisenin halka kin ve düşmanlığı telkin eden dilin bir sonucu olduğunu düşünüyor, bu tehlikeli mesele üzerine özellikle siyasilerin ve kanaat önderlerinin açıklamalarına dikkat edeceğini umuyorum” dedi.

Ankara – Fatih Karagöz