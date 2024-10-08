İSRAİL’İN BİR YIL ÖNCE GAZZE’DE BAŞLATIP SON AYLARDA LÜBNAN’A TAŞIDIĞI KATLİAMLAR DEVAM EDERKEN, DÜNYA HÂLÂ SEYİRCİ...

Gazze yaşanmaz halde

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bir yıl geride kaldı. 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar, Gazze'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu on binlerce Filistinli katledilirken, çok daha fazlası yaralandı. Gazze'de altyapı ve bütün yerleşim alanları yaşanmaz hale geldi.

İki yüzlü politikalar

Saldırılarını Lübnan’a da taşıyan İsrail’in sürdürdüğü vahşet karşısında ABD başta olmak üzere dünya güçleri ile Türkiye’nin ve diğer İslam ülkelerinin izlediği samimiyetsiz ve ikiyüzlü politikalar ve Filistinlilerin bölünmüşlüğü, siyonist katliamcılara daha da cür’et kazandırıyor.

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Vahşetin 1. yılında insanlık enkaz altında

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında bir yıl geride kaldı. 7 Ekim 2023’ten bugüne dek, Gazze’de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 bini aşkın Filistinli katledilirken, 100 bine yakın kişi yaralandı.

Binlerce kişi yerinden edildi ve hayatlarını yardım kuruluşlarınca kurulan çadırlar veya barınma merkezine dönüştürülen okul ve hastanelerde sürdürmeye mecbur bırakıldı.

Yaşanan insani krizin yanı sıra bombardımanlar, geride büyük bir çevresel yıkım bıraktı. Saldırıların 200’üncü gününde Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail tarafından Gazze’ye 75 bin ton bomba atıldığı bildirildi. Bu, İkinci Dünya Savaşı’nda Hiroşima’ya atılan bomba miktarının yaklaşık 6 katına denk geliyor. İngiltere’nin başkenti Londra’daki Queen Mary Üniversitesinin çalışmasına göre, Gazze’deki yapıların yüzde 54 ila 66’sı İsrail saldırılarında zarar gördü veya tamamen yıkıldı.

Su krizi derinleşiyor

Toprakta ve suda yıllarca kalabilen beyaz fosfor, kısa vadede temas ettiği bitkileri öldürüyor, uzun vadede ise tarımda gübre etkisi meydana getirerek aşırı miktarda bitki, yosun ve alg çoğalmasına sebep oluyor. Gazze’deki askeri hedeflerin dışında kritik altyapı tesislerini de hedef alan İsrail, elektrik hatlarına düzenlediği saldırılarla Gazze’yi karanlıkta bıraktı. Sadece elektrik hatlarını değil, su hatlarını da vuran İsrail, Gazze’de büyük bir su krizi yaşanmasına neden oldu. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), saldırıların ilk 8 ayı sonunda su ve temizlik tesisleri ile altyapının yaklaşık yüzde 67’sinin yıkıldığını veya zarar gördüğünü açıkladı. Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam tarafından temmuz ayında yayımlanan “Su Savaşı Suçları” başlıklı rapora göre, acil durumlarda hayatta kalabilmek için bir kişi günlük 15 litre suya ihtiyaç duyarken Gazzeliler yemek, duş ve temizlik gibi ihtiyaçlarını karşılamak için 4,74 litre suya ulaşabiliyor. Bu rakam İsrail saldırıları öncesi dönemle kıyaslandığında, Gazze halkının ulaştığı suyun yüzde 94 azaldığını gösteriyor.

Sıradaki hedef Batı Şeria

İsrail ordusunun, 7 Ekim saldırılarının birinci yılında işgal altındaki Batı Şeria’ya “kapsamlı bir kapatma” uygulama kararı aldığı belirtildi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, İsrail makamları, “Filistinli işçilerin geçişini engelleyecek şekilde İsrail’e geçiş noktalarını kapatarak Batı Şeria’ya tam bir güvenlik çemberi” uygulayacak. İsrail ordusu, Aksa Tufanı saldırılarının yıl dönümü olan 7 Ekim’de çıkabilecek muhtemel olayları göz önüne alarak “işgal altındaki Batı Şeria ve tüm cephelerde” askeri varlığını artırmaya karar verdi.

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DÜNYA VİCDANI AYAKTA

İSRAİL'İN GAZZE'DE BAŞLATTIĞI SOYKIRIM BİRİNCİ YILINI GERİDE BIRAKTI. BAŞTA AVRUPA ŞEHİRLERİNDE OLMAK ÜZERE MİLYONLAR, 42 BİNİ AŞKIN İNSANIN KATİLİ İSRAİL’E “DUR” DEMEK İÇİN MEYDANLARI DOLDURDU.

İsrail'i silahlandırmaya son verin

Fransa'nın başşehri Paris'te binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin ve Lübnan'a destek için gösteri düzenledi. Ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları ile "İsrail'i silahlandırmaya son verin" ve "Emperyalizme karşı direniş" yazılı afişler taşıyan göstericiler, "Yaşasın Filistin" ve "Hepimiz Beyrut'un evlatlarıyız" sloganları attı.

Katil İsrail Filistin'den defol

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan göstericiler, İsveç Dışişleri Bakanlığına doğru yürüyüşe geçti. Göstericiler, "Katil İsrail Filistin'den defol" ve "Katil İsrail Lübnan'dan defol" sloganları attı. Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan protestocular, Gazze'deki "soykırımın" ve son günlerde Lübnan'da artan İsrail saldırılarının durdurulmasını istedi.

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Dünyanın dört bir yanındaki yürüyüş ve protestolar artarak devam ediyor

7 Ekim 2023’te başlayan İsrail’in zulmünün yıldönümünde dünyanın birçok ülkesinde yürüyüş ve protestolar yapıldı. Fransa’nın başkenti Paris’te binlerce kişi, İsrail’in saldırılarına maruz kalan Filistin ve Lübnan’a destek için gösteri düzenledi. Filistin ve Lübnan destekçileri, Paris’teki ünlü Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki saldırılarına tepki gösteren binlerce gösterici, Clichy Meydanı’na kadar yürüdü. Ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları ile “İsrail’i silahlandırmaya son verin” ve “Emperyalizme karşı direniş” yazılı afişler taşıyan göstericiler, “Yaşasın Filistin” ve “Hepimiz Beyrut’un evlatlarıyız” sloganları attı.

Tüm dünyada barış sağlanmalı

İsveç’in başkenti Stockholm’de İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırıları protesto edildi. Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Dışişleri Bakanlığına doğru yürüyüşe geçti. Göstericiler, “Katil İsrail Filistin’den defol” ve “Katil İsrail Lübnan’dan defol” sloganları attı.

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan protestocular, Gazze’deki “soykırımın” ve son günlerde Lübnan’da artan İsrail saldırılarının durdurulmasını istedi. İsveçli aktivist Benjamin Robol, İsrail’in soykırımını kınamak için gösteri yaptıklarını ifade etti. Robol, “Orta Doğu ve tüm dünyada barışı sağlamak için sistemin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun savaşı giderek büyüyor ve tüm bunlar emperyalizm yüzünden oluyor. Bu nedenle sistemin temelinden mücadele etmeliyiz” dedi.

‘Hemen ateşkes’

İngiltere’de yüz binlerce kişi İsrail’in Gazze saldırılarının birinci yılında Gazze’de ve Lübnan’da acil ateşkes ile İngiltere’nin İsrail’e silah satışını durdurma çağrısıyla yürüdü. İsrail’in Gazze saldırılarının başlangıcından bu yana bir grup Filistin destekçisi ve barış yanlısı sivil toplum örgütünün çağrısıyla gerçekleştirilen 20’inci ulusal eyleme eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da katıldı. Eylemciler İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarına tepki göstererek, “Nehirden denize Filistin özgür olacak”, “Elini Gazze’den çek, elini Lübnan’dan çek” ve “Hemen ateşkes” sloganları attı.

‘Soykırımı durdur’

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da binlerce kişi, Gazze’de 1 yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin’e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenledi. Eylemcilere hitap eden konuşmacılar, Gazze’ye yönelik saldırılara rağmen Hollanda, ABD, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Batılı hükümetlerin İsrail’e destek vermesini eleştirdi ve Lübnan’a da sıçrayan savaşın sonlandırılması için uluslararası kurumların ve mahkemelerin harekete geçmesini beklediklerini dile getirdi. “Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak” pankartı taşıyan göstericiler, “Ateşkes, şimdi”, “Soykırımı durdur” ve “Filistin’de soykırım yaşanıyor” yazılı dövizler taşıdı.