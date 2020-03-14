Virüsün akciğerlere verdiği zarar görüntülendi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü kaynaklı covid-19 hastalığının akciğerlerde oluşturduğu hasar görüntülendi.

Kuzey Amerika Radyoloji Derneği’nin (RSNA) araştırmasında, corona virüsü görülen hastalarının akciğer tomografi ve röntgen görüntüleri yayınladı. Yeni tip corona virüsünün ilk görüldüğü Çin’in Wuhan kentindeki 44 yaşında bir erkekten alınan röntgen görüntülerinde ‘opasifikasyon’ (buzlu cam görünümleri) denilen beyaz lekeler, hastalığın neden olduğu zatürreenin boyutunu gözler önüne seriyor. (44 yaşındaki erkek hastanın röntgen görüntüleri) İleri düzey zatürre teşhisi konulan hastanın, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastanede kontrol alındıktan bir hafta sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Tedavi sonrası semptomlar hafifliyor (54 yaşındaki kadın hastanın akciğerlerinin görüntüsü) 54 yaşındaki bir kadından alınan transversal ve koronal bilgisayarlı tomografi görüntülerinde de lezyonların yaygınlaştığı görülüyor. Ateşi 38.5 derece ölçülen, nefes darlığı, öksürük ve halsizlik şikayetleri nedeniyle hastaneye yatırılan, ‘corona’lı bir kadında ise uygulanan doğru tedaviyle semptomların hafiflediği görülüyor.

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