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8 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Yapılan memleketin hayrına değil

08 Temmuz 2019, Pazartesi 00:35
Merkez Bankası’ndaki görev değişikliği kararının piyasaların kapanmasından sonra, cumartesi gününün ilk saatlerinde duyurulmasına dikkat çeken Gürkaynak, “Yapılan iş, memleketin hayrına iş değildir” dedi.

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Refet Gürkaynak, Merkez Bankası Murat Çetinkaya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla görevden alınması ve yerine Murat Uysal’ın getirilmesini değerlendirdi. Merkez Bankası’ndaki görev değişikliği kararının piyasaların kapanmasından sonra, cumartesi gününün ilk saatlerinde duyurulmasına dikkat çeken Gürkaynak, “Yapılan iş, memleketin hayrına iş değildir. Sadece Türkiye değil uluslararası piyasaların da kapanmasını bekleyip sonra Merkez Bankası başkanını görevden almak, yapanın da bunun hayırlı iş olmadığını bildiğini gösterir” yorumunda bulundu.

MB’lere kamuoyu güvenirse iş yapabilirler 

Kişisel Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede Gürkaynak, yaşanan değişikliği şöyle yorumladı: “Mesele kimin gidip kimin geldiğinden bağımsızdır. Yapılan iş, memleketin hayrına iş değildir. Sadece Türkiye değil uluslararası piyasaların da kapanmasını bekleyip sonra Merkez Bankası başkanını görevden almak, yapanın da bunun hayırlı iş olmadığını bildiğini gösterir. Merkez bankalarının yapmaya kadir oldukları bir iş var: Enflasyonu kontrol etmek. Hızlı büyüme sağlamak merkez bankası eliyle yapılabilecek iş değildir. Merkez bankalarına geçici büyüme için para politikası yapma baskısı gelir ve biat ederlerse iki işi de yapamazlar. Teorisini çok iyi anladığımız ve uygulamada da gördüğümüz gibi, merkez bankaları işlerini ancak kamuoyu ne yapmaya çalıştıklarını anlayıp buna güvenirse yapabilirler.

Kur da enflasyon da yükselecek

Enflasyon ancak enflasyon beklentileri kontrol edilirse düşürülebilir. Yüksek enflasyon bekleyenler yüksek maaş artışı, satış fiyatı artışı ister, bu enflasyon yaratır. Enflasyonu kontrol etmekle sorumlu bağımsız merkez bankası güven tesis edip beklenti kontrol etmek için var. Bağımsızlığın koşullarından biri para politikası yapanların siyasi baskıya maruz kalmadan işlerini yapmaları. Para Politikası Kurulu (PPK) üyelerinin görevden alınamamalarının kanunda olması bu nedenle. Bugün en azından kağıt üzerinde bağımsız olan MB’yi açıkça tekrar hükümete bağlandı, artık işini yapmasını bekleyemeyiz. Kambiyo kontrolü gibi felaket beklemiyorum ancak önce yine kurun yükseldiğini, ardından yine enflasyonun daha da yükseldiğini göreceğiz.”

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Bizi dinlemedi görevden aldık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Erdoğan, Çetinkaya’nın faizleri indirmediği için görevden alındığını söyledi. Hürriyet’in haberine göre Erdoğan, Marmara Bölgesi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. ‘Faiz düşerse, enflasyon düşer’ dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik” dedi.

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Hükümetin matbaası gibi...

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Başkan Murat Çetinkaya görevinden alınmasını değerlendiren Ekonomist Uğur Gürses, “Tarihte ilk kez hükümet, Merkez Bankası başkanını görevden almış oldu” dedi. DW’deki yazısında, “Seçimi kaybeden iktidarın, ekonomide ‘maceracı’ bir kulvara girdiğine işaret eden Uğur Gürses, hükümetin Merkez Bankası kaynaklarına erişim ve yüklü faiz indirimi beklentisiyle başkanı görevden aldığını belirtti. Gürses, “İstanbul seçimi sonrasındaki siyasi deprem, öyle görünüyor ki Ankara’nın ekonomi politikasında “zücaciyeci dükkanına girmiş fil” görünümündeki adımlar dizisine sürüklüyor. Hepimizin cebinde taşıdığı ve itibarının korunması gereken ulusal paramızı basan kurumu “hükümet matbaası” konumuna getirmek, paramıza değer kaybettirir. Ne yazık ki “seçim kaybı infialine” giren Ankara, ekonomiyi bu girdaba doğru sürüklüyor” açıklamasında bulundu. 

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