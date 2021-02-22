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22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Yeni Asya’nın başarısının 3 sırrı

22 Şubat 2021, Pazartesi 11:45
İLHAN KESİCİ (İstanbul Milletvekili )

Yeni Asya Gazetesi 21 Şubat 1970 yılında yayın hayatına başlamıştır. Bugün itibariyle tam 52. yıl dönümünü idrak ediyoruz. 

Türkiye şartlarında kesintisiz, kavgasız gürültüsüz bir 52 yıllık yayın hayatını idrak etmek zannedildiği kadar kolay bir iş değildir. 

Yeni Asya Gazetesi’ni çok daha büyük imkân ve sermayelerle kurulmuş gazetelerle mukayese ettiğimizde bile Yeni Asya Gazetemizin çok daha istikrarlı bir çizgi ve başarı ile yayın hayatını devam ettiğini görüyoruz. 

Bu başarıda en başta üç büyük faktörün rol oynadığını ifade etmek istiyorum. 

Birincisi, Yeni Asya Gazetesi Bediüzzaman Said Nursî’nin Kur’ân tefsiri Risale-i Nur Külliyatı’nı referans alan bir İslâmî duyarlılığa sahip bir yayın politikası izlemiş olmasıdır.

İkincisi, bu amaçla çalışan insanlarımızın bu kutlu hedeften aldıkları ahlâk, azim ve şevkle ve canla başla bu hizmet ifa etmeye çalışıyor olmalarıdır.

Bir üçüncü nokta olarak da şunu ifade etmek istiyorum ki yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve özgürlükleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara karşı çıkan bir duruş ortaya koymuş olmasıdır. 

Yeni Asya Gazetemize Cenab-ı Allah’tan nice 52 yıllar daha başarılı bir hizmet ve yayın hayatı diliyorum.

Kurulduğu günden beri, devletimizin, milletimizin, milletin inanç ve değerlerinin, millet iradesinin, demokrasinin ve ahlâkın yanında yer alma gayreti ile yayın hayatına devam ettiğini müşahade ettiğimiz Yeni Asya Gazetesi’nin, 52. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, halka ve Hakk’a hizmet yolundaki çalışmalarınızın devamını diliyorum.

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