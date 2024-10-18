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18 EKİM 2024 CUMA - YIL: 55

‘Yeni bir çözüm süreci olmaz’

18 Ekim 2024, Cuma 21:25
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, “çözüm süreci” tartışmalarına ilişkin olarak, “Yumuşama, normalleşme, tokalaşma hangi tutum ve dil referans verilirse verilsin Türkiye’de ne önceki uygulamaya benzer ne de yeni versiyonla bir çözüm süreci olmaz, olamaz” dedi.

T24’ün haberine göre, “Devlet deneyip tam sonuç alamadığı yol ve yöntemleri bir daha denemez. Devlet başka etkili yol ve yöntemler bulur. O da 15 Temmuz’dan sonra uygulanan güçlü ve etkili siyasi ve askeri stratejilerdir” ifadelerini kullanan Uçum, “Terörü son noktasına kadar yok edecek mücadeleyi aynen sürdürmek ama Türkiye’nin bütünlüğünü, birliğini ve demokrasisini güçlendirecek demokratik siyaseti en kapsamlı hale getirecek şekilde diyalog ve işbirliğini hayata geçirmek. Bu da mümkündür” değerlendirmesinde bulundu. 

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