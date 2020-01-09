Yine tek adam, baskı ve adaletsizlik

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti’nin kurulduğu yıllar ile bugün gelinen noktayı benzeterek, “Yine o gün olduğu gibi tek adam, baskı rejimi ve yine adaletsizlik” dedi.

Demokrat Parti (DP) Aydın İl Başkanlığı tarafından 74. Yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen programda DP Genel Başkanı Gültekin Uysal konuşma gerçekleştirdi.

Uysal yaptığı konuşmada, partinin kurulduğu yıllar ile bugün gelinen noktanın benzerlik gösterdiğini vurguladı.

74 yıl önce ihtiyaç duyulan DP’ye bugün de ihtiyaç olduğunu savunan Başkan Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet sistemini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Devlet Başkanlığı ile fiilî parti başkanlığının bir kişinin uhdesinde olmasını kabul ettiler. Bugün milletimiz bunlardan başka ne istemektedir? Hak ve hürriyetlerini yok eden ve kullanılamaz hale getirilen anayasa düzeninin değişmesini talep etmektedir. Milletin namus bildiği oyların muhafaza edilmesini, sandıktan çıkan sonucun teşhis edilmesi ve sandıktan çıkan sonuca da razı gelinmesi talep edilmektedir. Devlet Başkanlığı ile parti genel başkanlığını birleştiren ve bu kadük düzenin çıkardığı tehlikeyi hepimiz biliyoruz. Bunun değiştirilmesi hepimizin talebi değil midir? Yine o gün olduğu gibi tek adam, baskı rejimi ve yine adaletsizlik. Biz de Aralık 2019 tarihinde yaptığımız parti genel kurultayında bu yöndeki sorunların giderilmesini talep ettik. Yargı bağımsızlığı için HSK’nın bağımsızlaştırılmasını, bütçe ve siyasî partiler kanununun en hızlı şekilde değiştirilmesini talep ettik.”

Onlar talimat alırken siz neredeydiniz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllarca birlikte çalıştığı ve yolları ayrılan ekibi hakkında söylediklerini esefle kınadıklarını ifade eden Uysal, “Yıllarca birlikte görev yaptığı ve yolları ayrılan arkadaşlarını şimdi de, ‘İMF’den talimat alıyorlar’ diye itham ediyor. Şu an birlikte çalıştığı ekibi hakkında yarın neler söyleyecek kim bilir? Peki onlar İMF’den talimat alırken siz neredeydiniz? (…) 17-18 yıllık iktidarları döneminde bütün imkânları çarçur ederek, ülkenin beşerî sermayesini hülyalara dalarak romantizm içerisinde çıkmaza sürüklediler. Özetle, bir millî dâvâ haline gelmiş ve bu iktidarla bugün hep birlikte karşı karşıyayız” diye konuştu.