Yunanistan Başbakanından 'Diyaloğa hazırız' mesajı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Biz her zaman diyaloğa hazırız ve bu çerçevede Türkiye'nin gerginliğin giderilmesi yönündeki ilk adımını olumlu karşılıyoruz." dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Maksimu Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yapan ikili, Türk-Yunan ilişkileri ve Doğu Akdeniz'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğu Akdeniz'in tüm NATO üyelerini ilgilendirdiği vurgusunu yapan Miçotakis, Türkiye'nin bu bölgede "tahriklerde bulunduğunu" iddia etti. Miçotakis, Yunanistan'ın anlaşmazlıkların barışçıl yoldan çözümlenmesini arzu ettiğini savunarak, "Biz her zaman diyaloğa hazırız ve bu çerçevede Türkiye'nin gerginliğin giderilmesi yönündeki ilk adımını olumlu karşılıyoruz." ifadesini kullandı. İstikşafi görüşmeler için takvim belirlenmesini beklediklerini dile getiren Miçotakis, bu görüşmelerde "sadece Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunun gündemlerinde olduğunu" ileri sürdü. AA

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