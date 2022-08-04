Yunanistan’ın yeni müftülük yasasına tepki

İskeçe Seçilmiş Müftülüğü, müftülüklerin işleyişiyle ilgili Yunanistan Parlamentosunda onaylanan yeni yasal düzenlemeye şiddetle karşı olduklarını ve Batı Trakya Türk azınlığının kendi müftüsünü seçme hakkını görmezden gelen bu yasayı kınadıklarını bildirdi.

Müftülüğün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, söz konusu yasal düzenlemenin “kabul edilemez” olduğu vurgulandı. Söz konusu düzenlemenin, yıllarca verdikleri mücadeleye karşı müdahale niteliği taşıdığına işaret edilen açıklamada, başta Lozan Anlaşması olmak üzere din özgürlüğü müktesebatını içeren uluslararası anlaşmalarla da bağdaşmadığı kaydedildi. Açıklamada, Yunanistan devleti ve hükümetinin çeşitli bahanelerle azınlık okullarını kapatma girişimlerine atıfta bulunularak, söz konusu girişimlerin insan hakları ve çoğulcu demokrasinin hilafında eylemler olduğunun altı çizildi. AA

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