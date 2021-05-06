Yüzde 53: Demokratik bir ülke değiliz

Dünyanın 53 ülkesinde demokrasi algısını ölçen 2021 Demokrasi Algı Endeksi’nin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

2021 Demokrasi Algı Endeksi araştırması kapsamında Türkiye’de 1028 kişiye sorular yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 45’i Türkiye’nin demokratik bir ülke olduğuna inanıyor. Türkiye’de yeterince demokrasi olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 53, yeterince demokrasi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 31, fazla demokrasi olduğuna inananların oranı ise yüzde 16 olarak ölçüldü. Hükümetin “ülkedeki küçük bir grup insanın” çıkarlarına göre hareket ettiğine inananların oranı yüzde 39. DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’de yüzde 68’lik bir kesim ekonomik eşitsizliğin, yüzde 53’lük bir kesim seçimlerin adil olmaması ya da seçimlerde yolsuzluk yapılmasının ülke demokrasisini tehdit ettiğini ifade etti.

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