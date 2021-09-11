İzmir’de bulutlar dağılıyor

“Bu zamanda Risale-i Nur’a ekmekten ziyade ihtiyaç var...” (Kastamonu Lâhikası)

1967 yılından itibaren ömrümün yüzde doksanı İzmir’de geçti. Orta okulu, lisenin bir kısmını ve üniversiteyi İzmir’de okudum. Çevremdeki insanların siyasete olan ilgisinden dolayı bölgenin geçmişteki yapısını bilirim. 12 Eylül İhtilâline kadar İzmir’i AP’li belediye başkanları yönetti. Daha sonraki yıllarda büyük çoğunlukla CHP’li başkanlar yönetti.

Benim 1981-82’den itibaren neşriyat hizmetleri yaptığım sosyal yapı bu. Bu insanlara Yeni Asya markalı yayınları uzun yıllardır ulaştırmaya çalışan birisiyim. Kırk yıla yaklaşan bir zamandır bizlere hüsn-ü teveccüh gösterdiler. Kendilerine minnet borçluyum. Hepsinden Allah razı olsun. İzmir’li ağabeylerle yaptığımız hizmetlere 15 Temmuz fitne hareketi çok büyük darbe vurdu. Korku ikliminden İzmir de etkilendi. Bu durumdan dolayı birebir hizmetlerimizi azaltmak durumunda kaldık. Aynı zamanda bu durum bizim için mesuliyet gerektiren bir haldi. Hizmet arkadaşımla istişare edip yeniden İzmir’li hemşehrilerimizi ziyaret etmeye karar verdik. Yaptığımız plana göre 15 gün içinde 100’e yakın yeri ziyaret etmemiz gerekiyordu. Hamdolsun büyük çoğunluğunu ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz kimseler için hiçbir ön kabulümüz ve tercihleri konusunda seçiciliğimiz yoktu. Hangi iş yerine gitsek, hangi şahısla görüşsek çok güzel karşılandık, güzel ilgi gördük. Elhamdülillah çok güzel sohbetler yaptık. Kitap siparişleri aldık. Dergi aboneleri bulduk. Gazetemiz için uygun zemin olduğu tesbitini yaptık. Hizmet şevkimiz arttı. Çeşitli sebeplerden Külliyat ve kitaplarını kaybeden kimselerin yeniden kitaba yönelişlerini tesbit ettik.

Bu tesbitleri yaptıktan sonra, Risale-i Nurlar ve diğer yayınlarımıza çok ihtiyaç olduğunu ve en hızlı şekilde ulaştırırsak, çok güzel ilgi görecekleri kanaati meydana geldi.

Risale-i Nurlar ve diğer yayınlarımızın topluma mal edilmesinin çok büyük önemi var. Sorumluluğumuz büyük.

MEKTUP

Gönderdiğiniz Risaleler ve kitaplar için teşekkür ederiz. Koğuştaki arkadaşlarımız büyük bir iştiyakla kitapları okuyorlar. Özellikle İslâm Yaşar’ın kitabını okumak için sıraya girdi ve hiçbir cildi boş kalmadı. ‘Beşleme’yi bitirenler ‘Tarihçe-i Hayat’ı tekrar okumaya başladı. Risalelere karşı ayrı bir aşk şevk oluşturdu. Burada meslek itibariyle Riselelerle ve Üstad ve talebeleri ile ilgili merak ve ilgisi çok olan kişiler var. Sizden, İslâm Yaşar’ın ‘Nur hareketi serisi’ni ve ‘Son şahitler’ kitaplarını istiyoruz. Eğer imkânlarınız ölçüsünde gönderirseniz seviniriz.

(Son gelen mektuplardan)