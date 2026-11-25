Her mevsim maddî ve manevî güzellikleriyle insanları cezbeden Barla, takvimler 19 Kasım 2026’yı gösteren güneşli bir günde, misafirlerini sonbaharın tüm renkleriyle, ışıklarıyla, sesleriyle, farklı manzaralarla karşılıyordu.

Her yer geçmişten kalan muhteşem mazinin tatlı, şirin, sürurlu hatıralarını canlandırıyor, her köşe nurlu hakikatlerin gönüllere ferah veren manevî ilmin, iklimin, iksirin izine tefekkürüne ulaştırıyordu...

Barla’da dağların, bağların, bahçelerin güz mevsimini gösteren yaprakları, fânî, zâil, geçici zamanların çehresinde ölüm gerçeğini fısıldıyordu. Ömrün sonunda ihtiyarlığı, hüzünlü ayrılığı ve ölümü hatırlatan duygulara, hissiyatlara ve endişelere Barla’da telif edilen Kur’ân hakikatleriyle çareler bulunmuş, insanlığa yol gösterilmiş: “Sizlere müjde! Mevt idam değil, hiçlik değil, fenâ değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedî değil, adem değil, tesadüf değil, fâilsiz bir in’idam değil...” (Mektubat. 20. Mektup)

Barla’da her köşede kış hazırlığı için zamana karşı tatlı bir telaşla koşuşturan çalışkan insanlarla selamlaşıyoruz. Balkonlara asılmış kurutmalıklar, satılmak için kasalara yerleştirilmiş elma, ayva, erik, hünnap, nar, cennet hurması gibi muhtelif meyveler... Barla’nın yüksek tepeleri, asude mekanlarına, her tarafa nazır yamaçlarına tırmanıyoruz. Sonbaharı, güzellikleriyle tezyin edilmiş sanat harikası olarak tuvale yansımış renkli manzaralar gibi Rabbimin sanat harikası mu’cizelerini Nur’un irfan dersleriyle, düsturlarıyla tefekkür ediyoruz.

Barla sırtlarında, yüksek tepenin üstünde çam, sedir ve ardıç ağaçların altında, kabristanda medfun huzur ve sükunetle yatan Barla Sıddıkları, Isparta Kahramanları, Saff-ı evvel Nur Talebeleri vasıflarıyla Bediüzzaman’ın etrafında Kur’ân hakikatlerine gönül vermiş, hizmet etmiş mübarekler heyetinin huzurundayım. Gökyüzünün derinliklerinde yıldızlar gibi büyüklüğü tasavvur edilemez engin tevazu ve mahviyet sahibi şahsiyetlere, bin kalemle Kur’ân Nurlarını muhtaç gönüllere nakşetmiş fedakâr insanlara dua ediyorum... O kahramanlardan, 19 Kasım 1997 tarihinde vefat etmiş olan Bayram Yüksel Ağabey ile Ali Uçar Ağabeyi ziyaretimizin, vefat yıldönümü olan 19 Kasım’a tevafuk etmesi de manidardı.

Bağların, bahçelerin arasından Yokuşbaşı Camisi’nin minaresinde sarmaşıklar, sonbahar renklerine bürünmüş. Ulu çınarın yaprakları aheste terennümle uçarak terhis oluyor, baharda geleceklere yar açıyordu. Medresenin altında gece-gündüz çağlayıp zikr-i Hallak’ı söyleyerek coşkun akan çeşme, Fuzulî’nin “Dest- bûsı arzusuyla ölürsem dostlar/ Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su” beyitini hatırlatıyor...

Basamaklardan ağır ağır Nur merkezine edeple çıkarken kendimi solgun sonbahar yaprakları gibi hissediyorum. O kapıdan huzura girenler hep dost, kardeş, talebe vasfıyla İlâhî aşkın vuslatına ve müntehasına vasıl olmuşlar... Taş kesilmiş kalbimle aczimi, fakrımı, ihmallerimi, kusurlarımı muhakeme, muhasebe, muhavere ve mülahaza ediyordum... Kapıdan adım atmayı, selam vermeyi tahayyül ederken “Rahîm” isminin tecellilerinden cesaret aldım. Mücrimlerin hissesini umarak şefkat kapısından boş dönmeyenleri düşündüm. Kur’ân, iman ve maneviyat âlemlerinin gönüllere huzur ve ferah veren iklimine girdiğimde zaman durmuştu...

Yokuşbaşı Camii’nde ikindi namazı, dua ve tesbihat... Hocaefendi Sözler'den okuduğu Reşhalarla uğurladı, bizleri. Çamdağı’ndan kızıllıklarla güneş batarken Barla’ya veda ettik. Rüzgârın önünde sonbahar yaprakları üstümüzde, önümüzde hışırtılarla uçuşarak bizleri yolcu ediyordu...

