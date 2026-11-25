İnsan, Allah için çıktığı hizmet yolunda ne zaman kendi nefsine hizmet etmeye başlar? Ne zaman hizmet, ihlâsın yerini şöhrete; kardeşlik, yerini rekabete bırakır?

Bugün dinî hizmetlerde üzerinde en çok düşünmemiz gereken meselelerden biri budur. Çünkü bazen insan, başkalarına hakikati anlatırken kendi nefsinin beklentilerini fark etmeden büyütebilir. Oysa hizmetin kıymeti görünür olmakta değil, Allah katında makbul olmaktadır.

Günümüzde dinî hizmetler farklı imkânlarla yürütülüyor. Sosyal medya, dijital yayınlar ve iletişim araçları, hayırlı çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Ancak bu imkânlar beraberinde önemli bir soruyu da getiriyor: Yaptığımız hizmetlerde asıl gayemiz Allah’ın rızası mı, yoksa görünür olmak ve takdir edilmek mi?

Bediüzzaman Said Nursî’nin hizmet anlayışının merkezinde ihlâs vardır. İhlâs, yapılan işi yalnız Allah rızası için yapmak; insanların beğenisini, alkışını ve şahsî menfaati hedef hâline getirmemektir. Çünkü din hizmeti, şahsî şöhretin veya üstünlük mücadelesinin alanı değildir.

Hizmette en büyük tehlikelerden biri, başkasının başarısını kendi başarısızlığımız gibi görmektir. Bir kardeşimizin daha fazla takdir görmesi, daha çok insanın istifadesine vesile olması veya hizmette öne çıkması bizi rahatsız ediyorsa ihlâsımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Oysa esas olan, kimin ön planda olduğu değil, hakikatin ve hizmetin kazanmasıdır.

Bediüzzaman’ın ihlâs düsturu, bu noktada çok önemli bir ölçü ortaya koyar: Kardeşinin meziyetleriyle iftihar etmek, onun başarısını kendi başarısı gibi kabul etmek. Böyle bir anlayışta rekabetin yerini uhuvvet, kıskançlığın yerini samimiyet alır.

Bugün özellikle dijital mecralarda takipçi sayısı, beğeni ve izlenme rakamları zaman zaman hizmetin ölçüsüymüş gibi algılanabiliyor. Oysa bir çalışmanın değeri, ne kadar görünür olduğuyla değil, ne kadar samimiyet taşıdığı ve ne ölçüde hayra vesile olduğuyla ölçülmelidir.

İhlâsı zedeleyen gösteriş ve rekabet, en samimi hizmetleri bile şahsî hesapların gölgesinde bırakabilir. Bu sebeple her hizmet insanı, zaman zaman kendisine şu soruyu sormalıdır: Ben bu işi kimin rızası için yapıyorum?

Unutmayalım ki hizmette asıl kazanç, alkışlanmak değil; Allah’ın rızasına mazhar olmaktır. İhlâs varsa az görünen bir hizmet bile büyük neticeler doğurabilir. İhlâs yoksa büyük görünen çalışmalar dahi ruhunu kaybedebilir.

