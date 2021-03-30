"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MART 2021 SALI - YIL: 52

Mağlûbiyetin sebebi ve galibiyetin sırrı

30 Mart 2021, Salı
Bir yerde yaşanan bir mağlûbiyet varsa onun sebebini araştırmak gerekir.

Nefsimize karşı mağlûbiyet başta olmak üzere bütün mağlûbiyetlerin ana sebepleri Risale-i Nur’da izah edilmiştir. Şimdi o sebeplerden bir tanesini beraberce anlamaya çalışalım: “Şimdilik mağlûbiyetin sebebi, bir cemaate ve bir şahs-ı mâneviyeye karşı bir neferi göndermenizdir.” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi)

Şahs-ı manevî halinde yapılan hücumlara karşı ancak bir şahs-ı manevî içerisinde karşılık verilebilir. O hücumlara bir neferle, bir şahısla, bir kişi ile karşı koyabilmek mümkün değildir. Bu sebeple şahıscılıktan kaynaklanan şahsî hareketler mağlûbiyet sebebidir. Bu zamanda tek başına bir şahıs marifeti ile kazanılacak dâvâ kalmamıştır. 

Galibiyetler ancak şahs-ı manevinin istidadı ile mümkündür. Şahıscılıkta ısrar ederek şahs-ı maneviyi göz ardı etmenin zararları birçok alanda tecrübe edilmektedir. Fakat bu tecrübeler büyük kayıplara sebep olan “ağır tecrübeler” olmaktadır. Böyle bir zarara düşmemek için yapılması gereken şahıscılığı terk edip şahs-ı manevî lehine çalışmaktır. 

“Çalış ki, herbir neferin, istinad noktaları olan dairelerden mânen istifade ettiği kuvvetli kuvve-i mâneviye ile bir şahs-ı mânevî ve bir cemiyet hükmüne geçsin.” (Sikke-i Tasdîk-i Gaybî — Emin Ve Feyzi’nin Bir Fıkrasıdır, s. 36) şeklindeki tesbit galibiyet yolunu göstermektedir. 

Bütün kuvvetlerin toplandığı şahs-ı manevî mağlûp olmaz bir güçtür. Böyle bir güçle hareket etmek şahsî kuvvetlerin çok üstündedir. 

Galibiyetlerin sırrı da bu olsa gerektir.

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Said Nursi'nin istibdada hiç tahammülü yok

    Küresel salgında son gelişmeler

    MEB'den yüz yüze eğitime ilişkin duyuru

    İçişleri Bakanlığı'ndan salgın tedbirlerine ilişkin yeni genelge

    'Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz'

    İzmir'de 'kontrollü' yıkılan bina yanındaki apartmanın üzerine çöktü

    58 şehir kırmızı oldu - Ramazan ayına ilişkin hangi kararlar alındı?

    Vaka sayısı 32 bini aştı

    Mavi kategoride yer alan tek il Şırnak oldu

    7,7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor

    İngiltere’de normalleşmenin ilk adımı atıldı

    Myanmar'daki gösterilerde 8 kişi daha öldü

    AB yönetimi 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor

    TFF'den yeni açıklama: Türkiye - Letonya maçına seyirci alınmayacak

    Süveyş Kanalı yeniden açıldı

    Suriye’nin kuzeyini kim neden vuruyor?

    200 işçi için 52 bin başvuru

    Sicili kabarık

    Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha

    MİT ve TSK'nın Kandil'de düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâlâ ders alınmayacak mı?
    Ahmet BATTAL

    AKP’nin papatyaları soluyor ve solduruyor
    Faruk ÇAKIR

    İkazlar niçin dikkate alınmaz?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Musîbetin ikinci yılı
    Risale-i Nur'dan

    Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun?
    Ali FERŞADOĞLU

    Mübarek geceler Kur’ân’da var mıdır?
    Cevher İLHAN

    “Tek şahıs yönetimi”
    Süleyman KÖSMENE

    Çin zulme, insanlık seyre devam mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hasan KOÇ

    Mağlûbiyetin sebebi ve galibiyetin sırrı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.