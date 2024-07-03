Hattat bir Nur Talebesi Refet Kavukçu

1930 yılında Erzincan’da doğan Refet Ağabey, hat sanatına çok meraklı olduğundan, önce Ali Rüştü Oran’dan hat çalışması yapan Refet Ağabey, 1966 yılında Hattat Hamid’den ders almaya başlar.

Bir müddet Erzincan’da kitapçılık yapan ağabeyin Büyük Cevşen, Namaz Tesbihatı gibi birçok eseri basılmıştır ve Bediüzzaman Hazretleri için hazırladığı güzel bir albümü vardır. Kendisini ziyaret ettiğimizde bu albümü almıştık. Hat sanatında çok ilerleyen Refet Ağabey, bütün mesaisini Risale-i Nur hizmetine harcamıştır. Daha önce yazdığım Hattat Hamid’i anlatırken dünyaca ünlü Pablo Picasso’nun hat sanatı için söylediğini tekrar edeyim. “Bizim hat sanatına yetişmemiz için yarım asır lazım.”

Doksan küsur yıllık ömrünü Nur hizmetinde geçiren Refet Ağabey’i rahmetle anıyoruz. Allah şefaatine mazhar eylesin.

İZMİR’İN MANEVÎ DİREKLERİNDEN SELÂHATTİN AKYIL

1933’te doğan Selahattin Ağabey, hayatının bir kısmını Van’da geçiren ve daha sonraları İzmir’e yerleşen ve Üstad Hazretlerini ziyaret eden son şahitlerden birisidir. Daha önce bahsettiğim Molla Hamid Ağabey vesilesiyle Risale-i Nur’u ve Üstad Hazretlerini tanıma bahtiyarlığına erişmiştir. Bütün davası hizmet olan ağabeyimizin mesleği müteahhitlikti. İzmir meşveret heyetinde beraber bulunurduk. Ömür boyunca hapishaneler, mahkemeler ve nezarethaneler gören Selahattin Ağabey’in, daha sonra Kastamonu’ya sürgüne gönderilen Çaycı Emin Ağabey ile Van’dan samimi dostlukları vardır.

Geleneksel Van mevlitleri gazetede ilan edilirken, Selahattin Ağabey adına davetler yapılırdı. Bir gün Bangladeş’den gelenler olmuştu. Dershanede mütevazı bir şekilde oturan Selâhattin Ağabey’i göstererek, bizim yanımızda toplanan o gelenlere “Gidin o ağabey Üstad Hazretlerini ziyaret etmiştir, onunla görüşün” demiştik. Hep öyle yapardık. 2020’de vefat etti. Allah rahmet eylesin.

ANADOLUYA RİSALE-İ NUR’U TAŞIYAN ADAM MUZAFFER ASLAN

Uzun bir zaman Risale-i Nur Neşriyat Hizmetlerinde bulunmuştur. Seksen senelik bir ömrün sonunda yine hizmet için gittiği Gaziantep’te vefat etti ve Bediüzzaman’ın talebelerinden Nazım Gökçek’in yanına defnedildi. Çok zaman İzmir’de bulunduğu için derslere beraber gider ve Kemeraltı Camii Kütüphanesinde merhum Saim Atlıhan ile tatlı sohbetler ederdik. Elinde bir çanta ile Anadolu’nun her yerini dolaşır, Risale-i Nurları dağıtırdı. Allah rahmet etsin nur içinde yatsın. Nüktedan ve kahraman bir Nur talebesiydi.

MUSA YUKARI

Musa ağabey 1930 Denizli Tavas doğumludur. Çok uzun bir zaman İzmir Ayrancılar’da bulunur. 1960 yılında Üstad Hazretlerini ziyaret etmiştir. Çok mütevazı olan Musa ağabeyi Ahmet Feyzi Ağabey ile ziyaret eder tatlı sohbetlerini dinlerdik. Bazı çocukların sünnet merasiminde Ahmet Feyzi Ağabey ile beraber Ayrancılar yolunda marşlar söyleyerek yürürdük. Allah rahmet eylesin.