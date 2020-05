Ramazan kanattır

RAMAZAN SOHBETLERİ - Hazırlayan: HAVVA KÜÇÜK KONUR

Kutlu bir zamanın son zembereğindeyiz. Kâinatın bizi adım adım getirdiği bir bahar ülkesinin tam ortasındayız. Bu kutlu atmosferde uçmak, tayeran etmek için Ramazan kanat oluyor bize. İbadet ve taatimizle, imanımız ve itminanımızla, orucumuz, teheccüdümüz, teravihimizle binler kanat takılır bize. Ramazanın ruhunu her daim içinde hisseden aziz kulların, melekvarî bir halete bürünüp hâlelendikleri zaman dilimleri… Yaptığımız her hasenat bir kanat olur bize. Her amel-i salih Zümrüd-ü Anka’nın kanatlarını takar. Manevî âlemlerde uçmanın sonsuz huzurunu duyarız içimizde. Bast-ı zaman tayy-ı mekân oluşumuz bundandır. Normal bir vakte sığmayacak tempo, Ramazanda zamanın üstüne çıkar, zamansızlığı yakalayan bir hâlde bütün ibadetlerine güç yetirir, zamanı yetiştirir bir hâlete girer. Geceki sahurumuz, gündüzki mukabelemiz, iftar hazırlıkları, teravihimiz ve bölük pörçük uykuya rağmen hepsi yetişir, zaman sıkıntısı çekmeyiz. Bunlar hep bize takılan kanatların hayatımıza yansıması, ondaki güzellikleri…

Yürümektense koşmak, hatta uçmak bin can ile istenen, arzu edilen bir seyahat şeklidir. Binlerce kanatlı hâlimizle Ramazan hâletine bürünmek, o hâli ruhumuzda yaşamak da elbette Cennet yaşantısını bizatihi ruhumuza tevdi edecektir. Günahın içerisine vicdanî sıkıntıyı koyan Cenab-ı Hak, amel-i salih içerisine de Cennetî huzurunu koyacak, kanat takmış uçuyor hissini ruhumuza duyuracaktır.

Allah istifademizi ziyade eylesin.

Amel-i salihle donanmaya, Cennet halini yaşamaya, pervaz edip uçmaya merhaba…