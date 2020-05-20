TIBB-I NEBEVÎDEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK - Hazırlayan: HÜSEYİN ÇETİNSOY

Kur’ân-ı Kerîm’de et on iki yerde zikredilmiştir. Hayvanlardan bahsedilirken; “Davarlar (Deve, sığır, keçi ve koyunları) da O yarattı. Bunlarda sizin için soğuktan koruyucu yünler ve birtakım menfaatler vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz.” (Nahl Sûresi; 5).

Hz. Peygamber de (asm): “Et, dünya ve ahirette yiyeceklerin efendisidir” buyurmuştur.” (İ. Mâce etime Hadis 3305) Hz. Peygamber’in (asm) en çok koyunun kürek etini ve ön kolların etlerini sevdiği rivayet edilir.

Boyun etinin de hem lezzetli ve hem de hazmı kolaydır. Sırt eti çok gıdalıdır; kan yapar. Nitekim bir hadiste: “En iyi et, sırt etidir” buyurulmuştur. Hayvanların sağ taraf etleri sol taraf etlerinden daha hafif ve daha üstündür. Et, işkembeden uzaklaştıkça değeri artar. (Bağdâdî s.156).

Sığır eti sert ve kurudur. Bazı hastalıkları meydana getirir. Çok çalışanların haricindekilerin yemesi iyi değildir. (İ. Sünni vr.68b) Sığır eti basur hastalığını tahrik eder. Bu bakımdan basur hastalarının sakınması gerekir (L. Ukûl 1/533) Sığır etinin yan etkilerinin karabiber ve tarçın gibi baharatlarla giderilmesi tavsiye edilmektedir.

Yaşlı ve zayıf olan sığırların etleri daha zararlıdır. Hazım bakımından özellikle yaşlı kimseler için iyi değildir. (Bağdâdî s. 155-157) Dana eti böyle değildir. Hazmedildiği takdirde vücuda güçlü gıda verir.

Nitekim Hz. İbrahim’in (as) misafirlerine semiz dana kebabı ikram ettiğini Kur’ân-ı Kerîm haber vermektedir. (İ. Kayyim s.418; Hûd 69-70; Zâriyât 26)

Yaşlı keçi etinin hazmı iyi değildir. Keçi etinin en iyisi, iki yaşında olanının etidir. Dişi keçinin eti erkeğininkinden daha faydalıdır.

Oğlak etinin hazmı kolaydır; kan yapıcı özelliği vardır. (İ. Kayyim s.416-418; Bağdâdî s.156-157) Etlerin en kıymetlisi ve en gıdalısı koyun etidir. En iyisi bir yaşındaki koyunun etidir. Kan yapıcı özelliği vardır. (İ. Kayyim s. 416-418)