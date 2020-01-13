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13 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Dünden bugüne Nur Camiası’nın tavrı

Hüseyin GÜLTEKİN
13 Ocak 2020, Pazartesi
Bizim şimdi artık hiç de önemsemediğimiz kılık kıyafet, giyim kuşam gibi meseleler Risale-i Nur’u tanıdığım gençliğim döneminde kadınlı erkekli Nur Talebelerinin önemle dikkate aldıkları hassasiyetlerinden sayılıyordu.

Saç sakal tıraşlarıyla, sade, uyumlu bol giyim kuşamlarıyla, sempatik hal ve davranışlarıyla, nuranî ve mütebessim simalarıyla çevrelerine cezbedici mesajları Erkek Nur Talebeleri verirken; Nur talebeleri hanımlar da bol giysili tesettürleriyle beraber vakarlı ve ciddî hal ve tavırlarıyla çevrelerine ders veriyorlardı.

Gençliğimin Nur Talebeleri önce kendi aralarında, sonra bütün ehl-i din ile olan münasebetlerinde dinin emrettiği, Bediüzzaman’ın tarif ve tavsiye ettiği, ihlâsı, uhuvveti kardeşliği yaşayarak toplumda arzulanan huzur, sükûn, birlik ve beraberliğin sağlanmasına çalışıyorlardı.

Gençliğimin Nur Talebeleri dinî yaşantılarında ruhsattan öteye elden geldiği kadar azimetle amel etmenin gayretiyle fetvayı değil, takvayı esas alıp, haramlardan, büyük günahlardan şiddetle kaçınırken, küçük günahlara dahi girmemeye çalışyorlardı.

Namazlarını elden geldiğince zamanında cemaatle ve tadil-i erkânla kılar ve sonrasındaki tesbihatı ihmal etmezlerdi, gençliğimin Nurcuları. Diğer ibadet ve taatlerini de fazlasıyla mükemmel bir şekilde yerine getirmeye çalışıyorlardı o zamanki Nurcular.

Yüce Allah’ın; ”ihtilâfa düşmeyin, sonra cesaretiniz kırılır; kuvvetiniz elden gider..” fermanını ve Bediüzzaman’ın; “ tesanüt bozulursa, cemaatin tadı kaçar” diyerek Nur hizmetlerinde birlik ve beraberliğin önemine  dikkat çekerek ikazda bulunduğu tavsiyelerine kulak veriyorlardı, cemaatteki ihlâs, uhuvvet ve tesanüdün zedelenmemesi için azamî gayret, itina ve fedakârlıklarda bulunuyorlardı o zamanki Nur hadimleri. Bu sayede iftirak ve ihtilâflara meydan verilmiyordu.

Nur dairesinin haricindeki sair ehl-i dine de her konuda yol gösterip, nokta-i istinat olmakla mükellef olan Nur Talebeleri öncelikle kendi mabeynlerindeki kardeşliği ve tesanüdü sağlayan Nur Hadimleri, takvalarıyla, dini yaşantılarındaki mükemelliğini gören, şahit olan sair ehl-i din de Nur Talebelerinin bu örnek yaşantılarından kuvvet alarak, ehl-i dalâletin saldırılarına mukavemet ederek ayakta durabiliyorlardı eskiden.

Yine eskiden Üstad Bediüzzaman’ın; ”vatan, millet ve Kur’ân için Demokratlara yardım ediyorum” mesajını dikkate alan Nur Hadimlerinin kahir ekseriyeti hemen bütün seçimlerde Demokrat siyasî kadrolara reyleriyle destek olup, nokta-i istinat oluyorlardı. Hemen her konuda Nur Talebelerini örnek alan ulema ile beraber, geniş halk kitleleri de bu şekilde Demokratlara desteklerde bulunuyorlardı. İşte bu sayede hemen her seçimde Demokratlar başa gelip, gerek maddî, gerek manevî sahada önemli hizmetlere imza atıyorlardı.

Evet Nur Camiası’nın tercih, tavır ve duruşları böyle idi...   

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