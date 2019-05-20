Örnek olan idareciler

Sonuçta içimizden birileri olmakla beraber, bazı hünerlere sahip olmaları lâzım gelen insanlardır idareciler.

Tam bir adaletle idare etmekle mükellef olan idarecilerin o makamların gerektirdiği bazı özelliklere sahip olmaları şarttır. Çünkü sıradan insanlar kendilerini veya sınırlı sayılardaki insanları idare etmekten sorumlu iken, ülkelerin idaresini üstlenen kişilerin sorumluluklarının ağırlığı her halde kendiliğinden anlaşılır.

Geçmişten bu güne baktığımızda raiyetlerini adaletle ve refah içinde yaşatmanın gayretinde olan liyakatli örnek idarecilerin yanında; işgal ettikleri makam ve mevkilerin gerektirdiği sorumlulukların farkında olmayan, liyakatsiz, zalim idareciler de olmuştur.

Bilindiği gibi adil, örnek idarecilerin başında Peygamberler gelir. Bunlar kendilerinde bulunan ismet sıfatlarının muktezası olarak, yanlış iş yapmazlar.

Meselâ örnek idareci olarak ilk akla gelen Peygamberimizin (asm) vahyin haricindeki diğer iş ve icraatları kavimleriyle zaman zaman istişare etmesi dikkat çekicidir. Hatta bazı icraatlarda Sahabe-i Kiramın hiç çekinmeden serbestçe “Ya Resulallah beyan ettiğiniz sözler vahiy ise mesele yok; değil ise bizim de söyleyeceklerimiz var” dediklerini düşünelim. Bir de makam mevkinin verdiği hava ile raiyetinin talep ve isteklerine kulaklarını tıkayan idaecilere bakalım.

Peygamberimizden (asm) sonraki dönemlerden bu güne kadar gelip geçen idarecilerden bazıları yaptıkları doğru uygulama ve icraatlarla örnek olurken bazıları da keyfi uygulamalarla zulmetmişlerdir.

Meselâ ilk halife Hz. Ebubekir vazifeye başlar başlamaz ilk hutbesinde; “Ey insanlar! İstemediğim halde beni halife olarak başa getirdiniz. Ben en iyiniz değilim. Doğru yaparsam bana itaat ediniz. Yanlış yaparsam beni uyarın” beyanları tarihe geçmiştir.

“Dicle kenarında bir koyun kaybolsa, Ömer’den sorulur” şuuru ile hareket eden; hutbe okurken bir sahabinin hiç çekinmeden; “Bize verdiğin ganimet kumaştan bir elbise çıkmadı. Sırtındaki elbiseden anlıyorum ki kendine fazla kumaş almışsın; onun için seni dinlemiyorum” diye itirazda bulunan sahabiye “Sen kim oluyorsun” demeden orada bulunan oğluna; “Oğlum sen cevap ver” dedi. Oğlu da “Ben kumaş payımı babama verdim” deyince itiraz eden sahabi; “Şimdi konuş ya Ömer” dedi.

Halife Hz. Osman mü’minleri kanı dökülmesin diye masum ve suçsuz olduğu halde, şahadet şerbetini içmeye razı oldu. Geçmişten bu güne böyle örnek idarecilerinin yanında kavimlerine zulmeden, idareci olmaya lâyık olmayan müstebitler de var.

Netice olarak İslâm tarihi boyunca Hz. Peygamber’in (asm): “Bazı hareketlerini akla ve dine uygun, bazılarını da çirkin bulduğunuz bir kısım idareciler çıkacak. Onlara verdiği desteği geri alan kurtulur. Onlardan uzak yaşayan selâmete erer. Onlarla haşir neşir olan da helâk olur” (Camiu's-Sağir, 4781) dikkat çekici beyanları ışığında geçmişten bu güne baktığımızda idarecilerden bazılarının raiyetlerine zulm ettiklerini görüyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demeyi meslek edinen başta bazı din büyükleri olmak üzere, temayüz etmiş bazı şahsiyetler adaletle hükmeden idarecilere destek verirken; adil olmayan uygulamalarıyla itiraz ettiklerini biliyoruz. Bu hakperest din büyüklerinin ilk akla gelenlerinin başında Hz. Mevlânâ. İmam-ı Malik, İmam-ı Azam, İmam-ı İbn-i Hanbel...

Günümüzde de örnek olan ve olmayan idarecilere karşı takındığı tavır itibarıyla en iyi örneğin Üstad Bediüzzaman olduğunu herkes biliyor. Bediüzzaman keyfi uygulamalarla millete zulmetmeyi prensip edinen idarecilere pervasızca; “Eğer padişah Peygamberimizin (asm) yoluna gitse, ona itaat etse, biz de itaat edeceğiz. Yoksa padişah da olsalar haydutturlar!” demiştir.