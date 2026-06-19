"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2026 CUMA - YIL: 57

Muhalefet ve Kemalizm

İbrahim ERSOYLU
19 Haziran 2026, Cuma
Resmî bayram safhaları dahil 1950 öncesi tek parti döneminin yanlış icraatlarından birine bir eleştiri veya M. Kemal ile alakalı bir mevzu siyasetin gündemine girince muhalefet partilerinin çoğu, demokrasi yerine Kemalizm’i övme yarışına girdikleri görülür.

Doğu’da ve Batı’da demokratik ve medenî ülkelerin hiç birinde, kurucu bir şahsın ölümünden seksen küsur yıl sonra bile, sık sık ülkenin gündemine getirilip resmî törenlerle anıldığı, resimleri ve sözlerinin devlet daireleri ve okul duvarlarında yer aldığı görülen ve alışılan bir durum değildir. Almanya ve Fransa’ya yaptığımız seyahatlerde böyle bir şey görmedik.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) 26 Aralık 1991’de dağılmasından sonra, başta Rusya’da olmak üzere dünyadaki komünist yönetimler, ekonomik ve siyasî baskılara dayanamayarak çöktü. (Wikipedi.org) Yıllar önce o ülkelerde dikilen Komünizmin ağa babaları olan Lenin ve Stalin’in heykelleri kaldırıldı, resimleri o devletlerin resmî binalarından indirildi. 

Amerika Birleşik Devletlerinde ülke çapında bir anket yapılsa, 4 Temmuz 1776 tarihinde ABD’nin kuruluşuna öncülük yapan ve ilk ABD Başkanı olan kişinin George Washington olduğunu bilen kaç kişi çıkar?

Ülkemizde geçmişte yapılan 1960, 1971, 1980, 1997 askerî darbeler akabinde, darbecilerin dayatmalarıyla sivil siyasetçilere yaptırılan kanun, tüzük ve yönetmenliklerle tahkim edilen Kemalizm, o dönemlerden günümüze kadar aradan yıllar ve çok sayıda hükümetler gelmiş geçmiş olmasına rağmen, hâlâ kanun ve mevzuatlarda yerini muhafaza etmeye devam etmektedir. Bu ideoloji, ilkokul birinci sınıfından üniversitenin son sınıfına kadar öğrencilere zoraki öğretilmektedir. 

Kemalizm, 1923’ten 1950’ye kadar ki safhada 27 yıl boyunca tek bir kişin görüşlerine bina edilen bir ideoloji olarak Misyonunu ifa etmiş ve mazide kalmıştır. Onun değerlendirilmesini tarihçilere bırakmak lazımken, onu günümüze taşımak, ülkenin kurtuluşunu onda görmek, toplumu onda birleştirmeye zorlamak, ülkeye ve halka faydası olmayan beyhude bir gayrettir.

Şimdiye kadar dünyada ideolojiler ve tek adam rejimleriyle yönetilen hiçbir devletin ilim, sanat, teknolojide kalkındığı ve zenginleşerek halkının refah düzeyini yükselttiği vaki değildir. Bilâkis böylesi ülkeler adalet ve hürriyetleri çiğnendiği, halklarının sefalet ve fakirlik içinde zor bir hayat yaşadığı devletler olduğu görülmüştür.

Ülkemizdeki muhalefet partileri, Türkiye’de maddî- manevî kaynakları heba eden, toplumu ümitsizlik ve sefalete sürükleyen istibdat ve baskı yönetimine karşı halkı demokrasi, adalet, kanun hâkimiyeti, hak ve hürriyetlerin ortak paydasında buluşturma yerine, ülke problemlerin çözümünde Kemalizm’i çıkış adresi göstermelerinin pratikte ne gibi bir faydası olabilir? 

Zira halkımız ideolojilerin, tek adam rejimlerinin baskı ve zulümlerinden bîzar olmuştur. İktidara talip muhalefet partilerinden kendilerini bu kötü durumlardan kurtaracak, sosyal barış ve huzuru temin edecek demokrasi, adalet ve hürriyet eksenli vaatler, ülkeyi derin ekonomi krizinden çıkaracak gerçekçi projeler üretip kendilerine takdim etmelerini beklemektedir.

Son söz: Muhalefet partileri, demokrasi ve Kemalizm arasında bir seçim yapmak durumundadırlar. Onlar, tercihlerini demokrasi yerine Kemalizm’den yana kullandıkları sürece, bilmeliler ki AKMHP iktidarı gelecekte devam edecek, Türkiye’nin demokrasiye geçmesi hayal olacak, halkımız, hak ve hürriyetlerinden mahrum olarak, fakir ve sefil bir hayat yaşamaya, ülkemiz kaos ve krizlerle boğuşmaya devam edecektir.

Okunma Sayısı: 208
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD-İran arasında yeni anlaşma

    Satın alma gücümüz yara aldı

    Kırmızı et fiyatlarına zam

    AB yolu demokratik reformlardan geçer

    İran: Savaşı biz kazandık

    Gazetecilik suç değildir

    Konut satışları Mayıs ayında sert düştü

    Kâbe’nin örtüsü yenilendi

    Hicrî yılı İbrahim Camii’nde karşıladılar

    Hukukun üstünlüğü sağlanmalı

    BAE'de de 15 yaş altı için sosyal medya yasağı

    Filipinler'deki depremde ölü sayısı 78'e yükseldi

    Bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    Kur’ân’dan ilhamla 84 eser

    Pakistan: Mutabakat metni elektronik olarak imzalandı

    İslâm dünyasına çağrı

    1 Temmuz’da zam yapmamak kul hakkıdır

    BM’den Yemen uyarısı

    Sosyal medya, birinci haber kaynağı oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.