Medine’de bayram ziyareti

(2018 yılında bir Ramazan Bayramındaki duygularım)

Rabbime kâinatın zerreleri adedince şükürler olsun...

Belde-i Resulullah olan Medine’de bayrama kavuştuk. Milyonlarla birlikte tekbir getirerek ve salavat-ı şerifeyi söyleyerek bayram namazını kıldık.

Farklı renklere farklı dillere sahip olan yüz binlerle muhabbetle kucaklaştık..

Resulullah’ın manevi huzuruna vararak mübarek ellerinden ve ayaklarından doya doya öptük. Tüm selam gönderenlerin selamlarını sunduk ve şefaatini diledik.

Sonra Hazreti Ebubekir (ra) ve Hz. Ömer’in (ra) de ellerinden öperek onların da bayramlarını tebrik ettik..

Ve daha sora hazreti Ayşe, Fatıma ve diğer annelerimizin de ellerinden ve ayaklarından öptük.

On binlerce sahabe-i kiramları da ziyaret ederek ellerinden öperek onların da bayramlarını tebrik ettik..

Bu bayram sevincini mekan-ı Resulullah da doya doya böyle yaşadık ve arzu edenlerinde yaşaması için dua ettik. En son da ellerimizi kaldırarak Rabbimize yalvardık..

Ya ilahi! Bu dünyada bu bayramları bize gösterdiğin gibi daha büyük bayramları da göster. Ümmet-i Muhammedin uhuvvetinin ve ferecinin bayramını göster. İmanla son nefesimizi verme bayramını da göster. Cennetine girme bayramından mahrum kılma... Ve en büyük bayram olan cemalini görme bayramını lütfeyle...

Medine-i Münevvere’den selam ve dua ile bayramınızı tebrik ederim.