"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Başarı ve huzurun anahtarı

Hüseyin Şahin
07 Şubat 2026, Cumartesi
Herkes şahsî dünyasında “sabır acıdır, ama meyvesi tatlıdır” atasözünün gerçekliğini yaşamıştır.

Maruz kalınan aksi bir davranış ya da haksız bir muamele insanı çileden çıkarmaya yetebilir. Nefsimize ne kadar zor gelirse gelsin, böylesi bir durumda sabır prensibine yapışıp tahammül gösterirsek sadece muhatabımız değil, en çok kârlı çıkan biz oluruz. Sabırsızlığımızın faturası ise gönül kırmalardan, çatışma ve kavgalara belki daha ileri boyutlarda olaylara götürebilecektir, bizi.

Sabır, durum ve şartlara göre olgun davranmak, tahammül etmek, sebat göstermek hoşgörülü olabilmektir. Geniş anlamıyla sabır kişinin kendisini sürece bırakması ve süreci iyi yönetmesinin adıdır. Sakin olmak, acelecilikten kaçınmak, olumsuzluklarla baş etmek, yerine göre affedici olmak sabrın ikizleri ya da çok yakın akrabalarıdır.

Sabrın zengin anlam kümesini düşündüğümüzde, genetik karakterimiz ne olursa olsun, insan olarak hepimizin yaratılışında “sabretme” özelliğimizin bulunduğu, dolayısıyla sabrın evrensel bir değer olduğu fikrine rahatça ulaşabiliriz. Şu kadar var ki kişilik özelliğimize ve içinde bulunduğumuz şartlara bağlı olarak bu özelliğimizi “aktif tutma derecesinde” farklılıklar ortaya çıkabiliyor. İşte büyük insaniyet olan İslâm; bu özelliğimizin, her şeyden önce, kendisi de “sabûr” olan Allah’tan kaynaklandığını ifade ediyor, ardından da bunu ilgili alanlarda geliştirmenin detaylarına işaret ediyor.

Kur’ân-ı Kerîm’de yüz civarında ayette sabra atıf yapılması İslâm’ın bu konuda ne kadar zengin bir altyapıya sahip olduğunu anlamaya yeter olmalıdır. Söz gelimi bir ayette, “Allah’ın, kullarını korku, açlık, yoksulluk, yakınların ölümü, ürün kaybı gibi musibetlerle imtihan ettiği” belirtildikten sonra “sabredenleri müjdele” buyruluyor (Bakara Suresi: 155). Bu suretle maddî ve manevî sıkıntılara karşı tahammülün alt yapısı inşa ediliyor. Resul-i Ekrem (asm) de bir hadisinde sabrın kişiyi acelecilikten ve olumsuzluktan koruyuculuğuna dikkat çekmek üzere, “sabır nurdur/ışıktır” (Müslim, “Taharet”, 1) buyuruyor. Çünkü, Üstad Bediüzzaman’ın belirttiği üzere Allah bu âlemde “vücud-u eşyada bir merdivenin basamakları gibi tertip va’z ettiğinden” sabırsız davranmak bu basamakları atlamak veya eksik bırakmak anlamına geliyor ve kişiyi maksadına ulaştırmaktan geri bırakıyor. Huzurun anahtarı olan sabır, bu açıdan bakıldığında aynı zamanda başarının da anahtarı oluyor.

Özetin özeti olarak işaret etmek gerekirse, İslâm; insanlar arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan gerginlikler karşısında sabır göstermeyi “merhamet,” “af” “müsamaha” gibi dinin diğer bazı prensiplerine uymakla çözüyor. İnsanların en çok zorlandığı bela ve musibetler karşısında katlanma anlamındaki sabrı ise, bunların imtihan vesilesi olduğu, katlanan insanların ahirette büyük mükafatlara ulaşacağı müjdesi ile neticeye bağlayıp büyük bir teselli kapısı aralıyor. Allah’’ın emirlerine uymada ve günahlardan kaçınmada sebat etmek anlamındaki sabrı da yaratılış amacının gereği, insanın temel vazifesi, Yaratıcı’ya karşı kulun ubudiyetle mükellef olduğu temelinde vuzuha kavuşturuyor.

Peygamber Efendimiz (asm), çocuğunun kabri başında ağlayan bir kadına rastladı. Ona: ”Allah’tan kork ve sabret” buyurdu. Daha sonra aynı kadına: “Sabır dediğin, felaketle karşılaştığın ilk anda dayanmaktır” diyerek, sabrın nerede ve nasıl olması lâzım geldiği hususunu açıklamış oldu (Buharî, Cenaiz 32,43).

Sonuç olarak İslâm, “sabır” duygumuzu sağlıklı bir temele oturtuyor, ona güçlendirici ve hayata hâkim kılıcı altın tavsiyelerde bulunuyor!

Rabbimiz hepimizi, her konuda sabır ehli kılsın! Amin!

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Prime göre maaş

    6 Şubat unutulmadı - 3 yıl geçti, hâlâ bulunamayan cenazeler var

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: 6 Şubat felâketinin büyük bölümü önlenebilirdi

    Yeni bir filo hazırlanıyor

    Güç, hukukun yerini almamalı

    İran ile ABD arasında yapılan görüşmeler sona erdi

    Pakistan'da cuma namazı sırasında camide patlama: En az 31 ölü, 169 yaralı

    Selçuk-Aydın kara yolunda çökme meydana geldi

    Aydın'da Büyük Menderes Nehri taştı

    Erzincan Kemah'da 4,9 büyüklüğünde deprem

    Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın

    HRW: Bunun adı soykırım - Naaşlar param parça

    Vatandaşlarına tekrar "İran'ı hemen terkedin" çağrısı yaptı

    Tarımda ithalata 22.8 milyar dolar gitti

    Bin yılın depremi olur

    Çin'de yapay zeka kullanıcılarının sayısı 1 yılda 2 kattan fazla arttı

    Yeni sefer 29 Mart'ta: Küresel Sumud Filosu yeniden Gazze'ye doğru yola çıkacak

    İran: Füze programımız müzakereye kapalı

    Deprem enkazından gelen sesler...

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.