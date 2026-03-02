Ramazan’da Cennet kapıları açılır

Peygamber Efendimizin (asm) Ramazan’ı

Sevgili Efendimiz'i (asm) dinleyelim: "Ramazan ayının daha ilk gecesinde Cennetin bütün kapıları ardına kadar açılır; Cehennemin kapıları birer birer kapanır; azgın şeytanlar bağlanıp tesirsiz hale getirilir. Oruç tutan kimse, büyük günahlardan sakınırsa, iki Ramazan arasında yaptığı günahları affedilir."

"Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi" bu aydadır."

Normal günlerde bir ibadete ve iyiliğe on katı sevap verileceğini Allah Teâlâ da belirtmiştir. Ayrıca “Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şaban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir'de otuz bine çıkar.”

Ramazan ayı Kur'ân ayıdır. Peygamber Efendimiz (asm) Ramazan'ın her gecesinde Cebrail aleyhisselâm ile buluşur ve o güne kadar inen Kur'ân ayetlerini karşılıklı olarak birbirlerine okurlardı. Allah'ın Resulü her zaman cömertti; ama Cebrail aleyhisselâm ile çokça buluştuğu bu ayda, esen rüzgârdan daha cömert olurdu.