Tavaf âdâbı

Umre Hatıraları - 13

Kâbe etrafında yapılan tavaflarda her an ayağınızla secdeye giden Mü’minlerden birine zarar verme ihtimali vardır.

Sağ kolunuz açık, sol kolunuz sürekli Kâbe’ye bakacak şekilde itina ile yedi şavtı bitirmeniz gerekir. Gerek burada gerek yukarıda yapılan dönüşlerde ibadet edenleri rahatsız etmemek esastır.

Umre’ye ilk defa gidiyorsanız giriş çıkışları sağlıklı yapmanız için mutlaka bir bilene ihtiyacınız vardır. Aksi hâlde kaybolmanız, otele dönmek için dostlarınızla paylaşmaktan hicap duyacağınız durumlar yaşamanız mümkündür.

Tavaf ibadeti esnasında okunacak dualar konusunda yeterli hazırlığınız yoksa, bir bilenle birlikte tavaf ibadetini yapmadan başka çare yoktur. Ya da dualarını sesli okuyan çok sayıdaki gruptan birine takılabilir, dualarınızı yapabilirsiniz.

Mescid-i Haram’a ulaşım bazı semtlerde belediye otobüsleriyle yapılır. Doğrusu otelimizin bulunduğu Mahbes semti bu konuda çok nasipliydi. Umre ibadeti olmasına rağmen daha önceleri gelenlerin ifadesine göre çok büyük bir kalabalık vardı. Buna rağmen ulaşım akıcı bir şekilde yapılabilmekteydi.

Burada gece gündüz farkı yoktur ve yirmi dört saat aynı düzen ve ahenk içinde ulaşım yapılır. Doğrusu bunu sağlayan yetkililer dua ile hatırlanmayı hak etmişlerdir.

Umre programımız içinde dört umre ibadetini birlikte yapma vardı. İlk umreyi Medine’de ihrama girip Mekke’ye ulaşarak yapmıştık. Aralıklarla Hudeybiye, Ci’râne ve Ten’im’e gitmiş, ihramlarımızı giyip umrelerimizi yapmıştık. İhrama girdiğimiz yerler hakkında aldığımız bilgilerle bu mukaddes mekânlarda neden ihrama girdiğimizi öğreniyorduk.

Resûlullah ömründe sadece dört defa yaptığı umre ibadeti için bu mekânlarda ihrama girmişti.