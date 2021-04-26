"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Temel Kur'ani Kavramlar: Kitab

Hüseyin Şahinoğlu
26 Nisan 2021, Pazartesi 00:21
TEMEL KUR’ÂNî KAVRAMLAR - Hazırlayan: Hüseyin Şahinoğlu

Sözlükte “iki parçayı birbirine uygun şekilde eklemek, inci tanelerini dizmek” anlamındaki “ktb” kökünden gelen kitap, hem mastar olarak harf, kelime ve cümleleri birbirine bağlamayı hem de bu tarzda oluşturulan yazılı metni ifade etmektedir. Terim olarak ise “Allah’ın peygamberlere gönderdiği vahiy, ahiret günü insanların önüne konulacak olan ve dünyada iken inanç ve yaptıklarının yazılı olduğu belge, bütün varlık ve olayların kaydedilmiş olduğu levh-i mahfuz” olmak üzere üç şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca “ktb” kökü âyetlerde İlâhî hüküm, farz ve buyruk anlamında da kullanılmıştır.

Kur’ân-ı Kerîm’de kitap kelimesi tekil ve çoğul olarak 261 âyette geçmektedir. Meselâ şu âyette Hz. Peygamber’e (asm) gönderilen vahiy yani Kur’ân anlamında kullanılmıştır: “Bu, kendisinde (Allah tarafından gönderilmiş olduğunda) şüphe olmayan bir kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir” (Bakara 2/2). Başka bir âyette, Hz. Musa’ya kitap verildiği ve bunun rehber ve rahmet kaynağı olduğu belirtilmektedir (En’am 6/154). Şu âyette de “amel defteri” anlamında yer almaktadır: “Oku kitabını! ‘Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter’ denilecektir” (İsra 17/14). Kelime şu âyette de levhi mahfuz anlamında zikrolunmaktadır: “…Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık” (En’am 6/38). 

Âyet-i kerîmelerin vahyi yahut vahiyle gelen İlâhî mesajları “kitap” olarak zikretmesi kelimenin sözlük anlamıyla uyumlu görünmektedir. Aynı şekilde Üstad Hazretleri’nin Risale-i Nur’un birçok pasajında gerek bütün varlık âlemini, gerekse anlamlı parçalardan oluşan her bir varlığı kudret kalemiyle yazılmış kitap olarak zikretmesi hem sözlük anlamına hem Kur’ânî mesajlarla paralellik arz etmektedir. Kitap nasıl ki kâtibinin bilgi, donanım, ifade gücü gibi özelliklerini yansıtırsa, kâinat kitabı da Rabbimizi esma ve sıfatlarıyla tanıtıp tavsif etmektedir. Bu bağlamda Kur’ân ile kâinat arasında kopmaz bir bağ olup, Üstad’ın ifadesiyle “Kur’ân O’nun kelâm sıfatından, kâinat ise kudret sıfatından” gelmektedir. 

Ayrıca Kur’ân kâinat kitabının da tercümesi hükmündedir. Burada mü’mine düşen, Allah’ın her iki kitabını birbiriyle bağlantılı olarak okuyup anlamaya çalışmak ve mucibince amel etmeye gayret göstermektir.

Okunma Sayısı: 99
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Küresel salgında dünya genelinde son durum

    Kadıköy'de 3 puan Fenerbahçe'nin

    Kripto vurgunu çorap söküğü gibi

    Çiftçi ne yazık ki çok mağdur

    Yoğun bakımlar alarm veriyor

    Endonezya'da kaybolan denizaltının enkazı bulundu

    TBMM'de gündem Ermenistan'ın savaş suçları

    İsrail, 5 gazeteciyi yaraladı

    Ermeni çetelerinin katliamları unutulamıyor

    Endonezya'da kaybolan denizaltıdan üzücü haber

    Bağdat'ta hastanedeki yangında bilanço ağır! - Irak'ta 3 gün yas ilan edildi

    İstanbul ve Tekirdağ'a gök gürültülü sağanak uyarısı

    Van'da kaybolan 3 yaşındaki minik Şeyma 6 saat sonra bulundu

    Aliyev: Biden'ın açıklaması tarihi hata

    Dışişleri Bakanlığı: Biden'ın açıklamalarını kabul etmiyor, en şiddetli şekilde telin ediyoruz

    Basın kartı tartışması büyüyor

    “Merkez Bankası şeffaf olmayacak”

    'Başarısızlığın kabul edilmesi gerekiyor'

    Aşıların sadece % 0,3’ü yoksul ülkelere gitti

    'Soygunun siyasi ayağı var mı?'

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    İttifakın Meclis’teki sandalye sayısı düşüyor
    Şükrü BULUT

    Yeni dönemde Nur Talebeleri...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nükleer kıyamet kazası
    Yeni Asya'dan Size

    Zekâtlar manevî cihada
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Hakkın hatırı âlidir”
    Ali FERŞADOĞLU

    Şeair-i İslâmiye bir surdu; yıkıldı
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’u gazete gibi okumamak
    Cenk ÇALIK

    Sindirimin başı: Çok çiğnemek
    M. Said ZEKİ

    Şahıslar fanidir, dâvâ baki!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.