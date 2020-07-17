"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Nur Talebeleri ve Demokrat olmayan siyaset

İbrahim ERSOYLU
17 Temmuz 2020, Cuma
Aziz Üstadımız Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyatı’ndan Münâzarât’ta, Sunûhat’ta, Divan-ı Harbî Örfî’de, Emirdağ Lâhikası’nın birçok mektubunda Ahrar/Demokrat siyasî akıma taraftar olduğunu, dindar kimlikli de olsa, antidemokratik siyasete ve siyasîlere, istibdada, keyfi muameleye, riyaset-i şahsiyeye (bütün yetkilerin kendisine bağlandığı tek kişi idaresine) karşı olduğunu açık seçik bir şekilde ifade etmektedir. 1

O, hayatı boyunca uygulamalarıyla da bu tavrını ispat etmiştir. Meşrûtiyet döneminde o zamandaki Ahrar siyasî güçlere destek vermiş, 1950’den sonra vefatına kadar aynı çizgideki Demokrat siyasete taraf olmuş, hatta onlara oy bile vermiş, müstebitlere, dindar da olsa Demokrat olmayan siyasete ve siyasîlere iltifat etmemiştir. 2

Hal böyle iken geçmişte ve günümüzde Risale-i Nur’dan beslenen, kendilerini Nur Talebesi olarak kabul eden önemli bir kitle, Demokrat güçlerden yüz çevirip dindar kimlikli antidemokrat siyasîlere destek verip onların yaptıkları istibdadı, arşı titreten zulümleri, kanunsuzlukları alenî bir şekilde müdafaa ederek veya sessiz kalarak zımnen tasdik etmektedirler. Bu işi nasıl izah edeceğiz?

Onların duâlarıyla beraber yanlış siyasete verdikleri yanlış destek, o menfî siyasîleri ayakta tutmakta, iktidarlarını idame etmekte, ülkeye ve dine telâfisi çok zor zararlar vermelerine yol açmaktadır.

Nur Cereyanı, Türkiye’de ve İslâm Âlemi’nde en kuvvetli cereyandır. Bu cereyanın müntesipleri imanî meselelerde olduğu gibi, Nur’un içtimaî ve siyasî meselelerinde de ittifak ederek beraber hareket etse, Türkiye müsbet manada çok iyi bir seviyeye yükseleceği kuvvetle muhtemeldir.

Nitekim merhum Zübeyir Gündüzalp’in öncülüğünde bu ittifak ve ittihat, Üstadın vefatından 1980’e kadar ki süreçte büyük ölçüde temin edilerek, Ahrar / Demokrat siyasete nokta-i istinat olunduğu için Türkiye maneviyatta ve maddî kalkınmada sıçrama kaydetmiş, İslâm Âlemi ve hür dünya nezdinde saygın ve müreffeh bir konuma yükselmiştir.

Ne zaman ki Nur Talebelerinin çoğu, derin fesat şebekelerinin oyununa gelip Demokratlardan yüz çevirerek Demokrat olmayan siyaset cereyanlarına kapılıp, dinde hassas, muhakeme-i akliyede noksan olan o cereyanın siyasîlerini iktidara taşıyınca, iman ve Kur’ân hizmeti akamete uğradığı gibi, ülke dengesini kaybederek gerilim ve kaos içinde bocalamaya başlamıştır.

Hâkim siyasîler, Ayasofya’yı açma gibi hayırlı işler yapsalar da, Demokrat olmadıkları ve demokrasiyi ülkede tesis etme gibi bir hedefleri olmadığından, ülkemizin istibdat ve zulüm çemberinden çıkıp adalet, hukuk ve hürriyetler meselesinde normalleşmesi uzak bir ihtimal olarak görülmektedir.

Son söz: Türkiye’nin, hatta İslâm Âlemi’nin kurtuluşu ve düze çıkması büyük oranda Nur Talebelerine bağlı olduğu söylenebilir. Onlar anti- demokratik siyasetten bir an evvel desteklerini çekip, Ahrar / Demokratlara yönelmeleri durumunda, ülkenin içinde bulunduğu karanlık tünelden kısa zamanda çıkarak aydınlığa kavuşacağı ve Türkiye’nin rahatlayacağı kuvvetle umulur.  

Dipnotlar:

1- Eski Said Dönemi Eserleri, s. 196.

2- Emirdağ L. 2, YAN, s. 352; s. 535-36.

Okunma Sayısı: 886
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Musa

    17.7.2020 21:25:40

    Inşallah

  • Osman Yıldırım

    17.7.2020 09:36:38

    Sayın yazar, yazılarımızı dikkatle ve beğenerek okumaktayım. Işledigimiz konular Nur talebeleri ve demokratlar için çok önem arzetmektedir. Ancak aynı ölçüleri bir başka nurcu gurup kullanarak bugün ki demokrat olmayıp Tek adam anlayışıñı da adaya demokrat göstermekte ve üstad Hz.lerinin tarif ettiği demokratlar bunlardır demekte ve bunu kabul etmeyenleri de ustada ters düşmekle suçlamaktalar. Ve bunu dillendiremlerde öyle sıradan insanlar değil Risale i Nur konusunda şöförü sahibi diyebileceğimiz şahsiyetler. Dolayısıyle hizmet hududunda tereddütler hadım olmakta.Deniyor ki kaynak bir kanaatler neden farklı olmaktadır. Bu konuyuda yazılarımızda işlerseniz ihtiyaç giderilmiş olacak diye düşünmekteyim Selam ve hurmetler.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Toplu cezalandırma adalete hakarettir

KHK’lar intikam aracı yapıldı

TÜİK yeni icatta bulundu

Dövize hücum var

Meteoroloji uyardı: Sıcak hava kapıda

Galatasaray'ın 3 puan hasreti sona erdi

Küresel salgının son 24 saati

Kanada'da hazırlanan rapor, Çin ve İran'ı sorumlu tuttu

İngiltere'deki aşı çalışmalarına ilişkin son durum?

Son 3 günde en çok ve en az vaka görülen beş il açıklandı

'1870'den beri en büyük çöküşle karşı karşıyayız'

Erzurumspor yeniden Süper Lig'de

Van Gölü’nde ulaşılan ceset sayısı 50'ye yükseldi

ABD'de salgın durdurulamıyor: Vaka artışında yeni rekor gözlemlendi!

"Aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz"

İBB’de oybirliğiyle: Ayasofya cami

Melek Çetinkaya tutuklandı

Hızlı tren faciasında tutuklu kalmadı

Bir polisimiz şehit oldu - Vali Yerlikaya: Narkotim ekibimize saldıran alçaklar yakalandı

En Çok Okunanlar

Genel

Toplu cezalandırma adalete hakarettir
Faruk ÇAKIR

Adaletsizliğe karşı durmak
Mehmet KARA

Dört yıl sonra adalet ve demokrasi talebi
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Üstad ve Eşref Edip, Büyük Doğu, İhvan
Ahmet BATTAL

Mutlu ol, bu bir emirdir!
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Benzema'dan Erzurumspor paylaşımı
Adnan NACİR

“Hanımların dikkatine: ÖVER-REİS makinesi ayağınıza geldi...”
Abdurrahman AYDIN

Levh-i mahfûz ve kader levhaları
Risale-i Nur'dan

Bir gemide tek bir masum bile olsa...

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.