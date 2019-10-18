"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Suriye’li sığınmacılar ülkelerine döner mi?

İbrahim ERSOYLU
18 Ekim 2019, Cuma
Küresel fesat şebekelerinin müdahalesi ve kışkırtması ile alevlenen Arap Baharı rûzgârı, 2011’de Suriye’ye sıçradı.

Orada muhalifler silâhlandırılarak rejimle tokuşturuldu.

Bunun neticesinde bomba ve füzelerden kaçan Suriye’lilerin bir bölümü, kitleler halinde Türkiye sınırına gelmiş, yetkililerin sınır kapılarını açmasıyla ülkemize giriş yapmışlardır. Bunlar önceden hazırlanan kamplarda tutulmuş, sonra şehirlere dağılmalarına müsaade edilmiştir.

Doğru olanı: 

Türkiye’nin, onları sınırlardaki kamplarda tutmaya devam ederek rejimle muhalefetin anlaşması için iyi bir Diplomasî yürütmekle Uluslar arası Camiayı harekete geçirerek savaşı durdurmaya çalışmasıydı. 

Sonra bunların yurtlarına geri gönderilmesinin sağlanması idi.

Ne yazık ki bunlar yapılmadı. Rusya ve İran’ın rejimin arkasında duracağı hesap edilmeyerek muhaliflere silâh desteği sağlandı, onlardan rejimi devirmeleri istendi ve olanlar oldu.

Gelinen noktada çatışmalarda bir milyon’a yakın Suriye’li öldü, bir kısmı sakat kaldı. Ülkeleri de harabe haline geldi. Suriye’nin, elli yılda eski haline gelemeyeceği tahmin edilmektedir. Bu işe sebep olanlar, ahirette bunun hesabını nasıl verecekler?

Savaşın başlamasından önce Suriye, bizim 1950 öncesindeki tek kişi yönetiminin baskı, tahakküm ve fakirlik sürecini yaşıyordu. 

Halkın çoğunluğu hak ve hürriyetlerinden, medeniyetten mahrum, sefil bir hayat yaşamaktaydı. 

Bunlardan Türkiye’ye sığınan dört milyon mülteci, yedi, sekiz sene içinde, ülkemizde uygulanan kısmî demokrasi ile sağlanan hak ve hürriyetlerin, medeniyetin tadını aldılar.

Öyle zannediyorum ki, bunlara Suriye tarafında çok güzel, cazip, güvenli bölge oluşturup orada her birine lüks konut yapılsa, sonra yaşamaları için yüksek maaş bağlansa, Türkiye’deki sıkıntılı hayatı tercih edip ülkelerine geri dönmeyi istemeyeceklerdir.

Zaten yapılan kamuoyu araştırmalarında, Onların % 80-90’ı şartlar normalleşse dahi Suriye’ye dönmeyeceklerini açıklamışlardır. Polis zoru ile onları göndermek de pek mümkün gözükmemektedir.

Bu işin çaresi: 

“Zararın neresinden dönülürse kârdır” misali, ülkemizde onlarla alâkalı ilerde yaşanması muhtemel sosyal problemleri en aza indirmek adına, burada kalacak olanlara, zaman kaybetmeden mülteci statüsü vererek, Türkiye toplumuna Entegrasyonlarının sağlanması için âcil çalışmalar yapılması ve alınan kararların devreye sokulmasıdır.

Aksi halde problem, daha çok karmaşık hale gelerek çözülmesi çok zorlaşacağı, gelecekte devlete ve topluma maliyeti daha çok ağır olacağı aşikârdır.

Okunma Sayısı: 101
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asıl güvenlik riski sorumsuz yayınlarda

    Fuat Oktay’a BOP sorusu

    Ambargo yoksa basın kartları neden bekletiliyor?

    OHAL mağdurlarının hakları iade edilsin

    TÜDEF: Açlık ve yoksulluk artıyor

    Mektup hakkında resmi açıklama yapılsın

    Dünyada 1,3 milyar yoksul yaşıyor

    Macron’a başörtüsü mektubu

    Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değil, sadece harekata ara veriyoruz

    Türkiye-ABD anlaşmasının detayları açıklandı

    Trump, Erdoğan'a teşekkür etti

    Anlaşma sağlandı: YPG çekilecek

    AP Başkanı: Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri askıya alınsın

    İmamoğlu'na 700 milyon lira borçlanma yetkisi verildi

    İstanbul'da toplu taşıma 29 Ekim'de ücretsiz olacak

    'Volkswagen yatırımı iptal edilmedi'

    TÜSİAD'dan ABD ve AB'ye 'Barış Pınarı' mektubu

    'Yaptırım söylemleri NATO ruhuyla bağdaşmıyor'

    AB ve İngiltere'den Brexit ile ilgili yeni anlaşma

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’de 30 Ekim süreci
    Genel

    OHAL mağdurlarının hakları iade edilsin
    Cevher İLHAN

    Ankara yeni oldubittilerle karşı karşıya
    Genel

    Fuat Oktay’a BOP sorusu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Biatımızı yenileyen bir kelime: Salâvat
    Faruk ÇAKIR

    Rüzgâr meselesi, memleket meselesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Lozan’ın kardeşi Uşi Antlaşması
    Genel

    Asıl güvenlik riski sorumsuz yayınlarda
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.